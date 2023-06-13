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Foto: Wikimedia Commons

Руководитель новозеландской государственной радиостанции RNZ Пол Томсон принес извинения за публикацию, как он выразился, "прокремлевского мусора" после того, как в несколько статей про Украину, размещенных на сайте радиостанции, были внесены неавторизованные изменения, выставляющие в выгодном свете Россию.

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В общей сложности "редактуре" подверглось более десятка статей, которые радиостанция перепечатала из таких источников как Reuters и BBC.

Статьи были подкорректированы сотрудником, который признался, что занимается этим уже много лет. К примеру, он вставлял утверждения о том, что российским границам угрожали неонацисты и что Крым был законно аннексирован Россией после проведения там референдума.

По словам Томсона, это был весьма болезненный и шокирующий инцидент. Журналиста, ответственного за публикацию, временно отстранили от работы.

"Я крайне огорчен тем, что в наших статьях оказался прокремлевский мусор, этому нет оправдания, — сказал Томсон, отдельно извинившись при этом перед своей украинской аудиторией. — Этот инцидент также поднимает важный вопрос о редактировании наших новостей в режиме онлайн. Очевидно, наша система редактирования не так надежна, как должна бы быть".

Томсон также отметил, что сейчас сотрудники радиостанции внимательно просматривают тысячи ранее опубликованных статей в поисках подозрительных изменений, но эта работа может занять многие дни, если не недели.

Пропущенные сигналы

Между тем, как утверждает новозеландская новостная платформа 1News, украинская община Новой Зеландии еще в октябре прошлого года жаловалась, что статьи RNZ очень напоминают пророссийскую пропаганду.

В частности, речь шла об одной статье за авторством самой радиостанции, в которой содержалось ничем не подкрепленное утверждение, что Новая Зеландия "сама того не осознавая, помогает вооружать неонацистских боевиков и крайне правые группировки".

Несмотря на то, что электронное письмо с жалобой было написано еще восемь месяцев назад, статья до прошлой недели была доступна на сайте радиостанции. В прошлое воскресенье она появилась вновь с припиской, что в первоначальной версии не был соблюден баланс мнений, но теперь туда добавлены комментарии из более широкого круга источников, и статья полностью соответствует редакционным стандартам RNZ.

На вопрос 1News, была ли эта статья написана тем же журналистом, который поправил десятки других текстов, и в отношении которого проводится расследование, RNZ пока не ответила.

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Кроме того, у RNZ имеются договоры о републикации контента с другими интернет-изданиями, в частности, статья авторства RNZ, содержавшая голословные утверждения, была в прошлом году размещена изданиями New Zealand Herald и Newshub.

Однако в большинстве случаев интернет-издания, заключившие договор о шеринге с RNZ, не имеют права публиковать статьи третьих сторон, размещенные на сайте радиостанции, поэтому риск попадания к ним отредактированных материалов минимален.

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