Новые данные ООН: в Украине погибли 3193 мирных жителя, более 200 из них — дети

Управление комиссара по правам человека регулярно публикует свои подсчеты погибших и раненых в результате войны в Украине.
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Самые свежие данные — на полночь 2 мая:
- погибло 3193 человека, из них 227 детей
- ранены 3353 человека, из них 321 ребенок
По подсчетам ООН, в Донецкой и Луганской областях на территории, подконтрольной Украине, погибли 1562 мирных жителя, а на территории непризнанных "республик" — 101 гражданский.
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