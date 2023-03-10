Новые иноагенты в РФ: Фонд дикой природы, экономист Гуриев и политик Гудков

Минюст РФ вечером 10 марта расширил список "иностранных агентов". Туда попали Фонд дикой природы и фонд "Свободная Бурятия", экономист Сергей Гуриев, политик Геннадий Гудков, журналист Даниил Губарев, блогер Ника Водвуд, и бывший глава "Яндекс.Новостей" и создатель агрегатора True Story Лев Гершензон.

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Представители Фонда дикой природы (WWF), как считает Минюст РФ, "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды <…> пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов".

WWF подчеркнул, что продолжит "защищать редкие виды животных и сохранять природу России, выполняя взятые на себя обязательства".

"Решение о включении фонда в реестр некоммерческих организаций-иностранных агентов считаем необоснованным и будем добиваться его пересмотра в судебном порядке. Всемирный фонд природы продолжит защищать редкие виды животных и сохранять природу России, выполняя взятые на себя обязательства. Миссия фонда — сохранить биологическое разнообразие в гармонии человека и природы. Фонд работает на благо российской природы с 1994 года. Высший орган управления нашим фондом — совет — состоит из граждан Российской Федерации. Все сотрудники фонда — также граждане России. За 28 лет фондом реализовано более 1500 полевых проектов. Впереди новые цели, над достижением которых мы трудимся каждый день. Ведь природоохранные проекты нельзя поставить на паузу, так как это может перечеркнуть успехи предыдущих десятилетий", — говорится в заявлении фонда.

Гуриев, по мнению Минюста РФ, "участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов" и "высказывался против специальной военной операции на Украине".

Гершензон создал новостной агрегатор "The True Story", который затем заблокировали за размещение информации с нарушением российских законов, напомнил Минюст. Также он высказывался против СВО и участвовал "в создании иностранными агентами материалов и сообщений, предназначенных для неограниченного круга лиц".

Геннадий Гудков негативно высказывался о российских военных, "призывал к предоставлению вооружения Украине, открыто выступая в ее поддержку". Также ему вменяют участие в создании и распространении материалов иноагентов.

Губарев, проживающий за границей, "распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами", а Водвуд "получала денежные средства от иностранных источников, открыто выступала в поддержку Украины", а также "дискредитировала идеи служения Отечеству, формировала отрицательное отношение к военной службе", негативно высказывалась в адрес российских военных, пропагандировала ЛГБТ-отношения, "что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства".

Фонд "Свободная Бурятия" призывал "к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации" и "распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей, а также участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов". Кроме того, он создан в США.