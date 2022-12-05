Новые обстрелы украинских городов. Что известно на данный момент

Днем 5 декабря на всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Власти нескольких областей сообщили о взрывах и последовавших за ними проблемами с энергоснабжением.

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Издание "Украинская правда" сообщает, что взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Запорожье, Виннице и Николаеве. Как пишет "Политика страны", также под обстрел попали Херсон, Харьков, Кривой Рог и другие города Украины.

"Помимо ракетных ударов по Донецкой, Полтавской, Харьковской, Одесской и Николаевской областям появляются данные о взрывах и работе систем ПВО в Кировоградской, Черкасской, Запорожской и Киевской областях", — утверждает "Русская служба BBC".

В Одесской, Сумской и Николаевской областях после обстрелов аварийно отключили подачу электроэнергии, в Одессе также зафиксированы проблемы с водоснабжением. Сообщается также о скачках напряжения в крупных городах соседней Молдовы. Власти республики также сообщили о падении обломков ракет на молдавской территории.

В Киеве местные жители укрываются от ракет в метрополитене. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, из-за скопления людей на некоторых станциях временно не производится посадка и высадка пассажиров. В целях безопасности поезда не ездят по наземным участкам метрополитена.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ракеты были запущены из акватории Черного и Каспийского морей, а также с территории Ростовской области. По его словам, первая волна атак уже завершилась, однако российские военные, судя по всему, нанесут еще несколько серий ударов, чтобы запутать украинскую систему ПВО.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что два человека погибли и трое, в том числе двухлетний ребенок получили ранения в результате обстрела села Новософиевка Запорожской области. Также, по его словам, повреждены два инфраструктурных объекта в Одесской области, один человек госпитализирован.

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