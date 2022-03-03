Новые санкции США и Британии против российских бизнесменов и чиновников

Вашингтон анонсировал личные санкции против российских бизнесменов, менеджеров госкорпораций, чиновников и приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц.

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США ввели санкции против Дмитрия Пескова, Алишера Усманова, Бориса и Аркадия Ротенбергов, Сергея Чемезова, Игоря Шувалов, Евгения Пригожина, Николая Токарева, а также 47 членов их семей.

Усманов и Шувалов попали и под санкции Лондона: их счета будут заморожены, британцам будет запрещено вести дела с ними, а им самим — закрыт въезд в королевство.

Британия также анонсировала создание "рабочей группы по олигархам" (Oligarch Taskforce), которая будет расследовать российские элиты.