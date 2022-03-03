Новые санкции США и Британии против российских бизнесменов и чиновников
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Вашингтон анонсировал личные санкции против российских бизнесменов, менеджеров госкорпораций, чиновников и приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

США ввели санкции против Дмитрия Пескова, Алишера Усманова, Бориса и Аркадия Ротенбергов, Сергея Чемезова, Игоря Шувалов, Евгения Пригожина, Николая Токарева, а также 47 членов их семей.

Усманов и Шувалов попали и под санкции Лондона: их счета будут заморожены, британцам будет запрещено вести дела с ними, а им самим — закрыт въезд в королевство.

Британия также анонсировала создание "рабочей группы по олигархам" (Oligarch Taskforce), которая будет расследовать российские элиты.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?