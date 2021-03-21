Новые случаи Covid-19 в Латвии: Рига заметно опережает другие города
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В субботу, 20 марта, больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, Елгаве, Балви и Даугавпилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В Риге в субботу зафиксировано 102 новых случая коронавируса, а число заболевших за последние 14 дней - 2331 человек.

В Елгаве выявлено 17 новых случаев Covid-19, в Балви - 16, в Даугавпилсе - 12, в Огрском крае - 11, в Лудзенском крае - восемь, в Олайнском крае - шесть, в Лиепае, Алуксненском, Икшкильском и Елгавском крае - по пять новых случаев.

За последние 14 дней количество новых случаев коронавируса в Риге составило 2331, в Даугавпилсе - 406, в Елгаве- 255, в Лиепае - 221, в Балвском крае - 197, в Юрмале - 187, в Гулбенском крае - 165, в Саласпилском крае - 154, в Резекне - 142, в Огрском крае - 131, в Лудзенском крае - 113, в Тукумском крае - 108, в Кулдигском - 102. В других районах и городах количество новых заболевших не превысило 100 человек.

В субботу в Латвии выявлено 260 новых случаев Covid-19, умерли пять человек.

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rus.DELFI.lv LETA

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SPKC Центр профилактики и контроля заболеваний Аэропорт "Рига" Балви Даугавпилс Резекне Рига Саласпилс Тукумс
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