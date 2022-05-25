"Новые власти" Запорожской области заявили о планах войти в состав России
Foto: AP/Scanpix/LETA

Представители пророссийской "администрации" планируют сделать регион "полноценным субъектом" РФ. Также на территориях, контролируемых российскими военными, параллельно с гривнами стали использовать рубли.

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Назначенная Россией местная администрация планирует обратиться к Москве с просьбой о принятии региона в состав РФ. Об этом сообщает российское государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на "члена главного совета военно-гражданской администрации" Владимира Рогова.

"Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации", — приводит слова Рогова РИА "Новости".

По его мнению, такую позицию поддерживает "все больше жителей области", а сам процесс может начаться после "полного освобождения области от украинских националистов".

Ранее Рогов заявил, что на контролируемой российскими войсками территории Запорожской области вводят бивалютную зону — отныне расчеты можно проводить как в гривнах, так и в рублях. При этом пособия будут выплачиваться в российской валюте.

В середине мая о стремлении войти в состав России говорил представитель "новых властей" Херсонской области Кирилл Стремоусов. 23 мая глава пророссийской "администрации" региона Владимир Сальдо утвердил на территории одновременное использование гривны и рубля.

Российские войска в ходе войны захватили значительную часть Запорожской области, хотя областной центр по-прежнему контролирует Украина. Херсонская область практически полностью занята армией РФ.

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