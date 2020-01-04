Новый авиаудар в Багдаде: атакована колонна шиитского ополчения

Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака "Аль-Хашд Аш-Шааби", была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По данным канала и агентства Reuters, в результате погибли не менее шести человек. Телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник сообщает, что авиаудар был нанесен после полуночи в районе стадиона "Таджи" в Багдаде. По его информации, атаку совершили американцы, их целью были командиры ополчения.

Early images of the airstrike that reportedly targeted a PMF convoy in al-Taji, #Baghdad. pic.twitter.com/97kn7lRjls — Mustafa Al-Khaqani (@Khaqani_M) January 3, 2020

Позднее Reuters со ссылкой на заявление ополчения сообщило, что авиаудару подверглась колонна медиков. В ополчении также опровергли появившуюся в СМИ информацию о гибели кого-либо из командиров. Вашингтон официально не комментировал инцидент.

В ночь на 3 января ВВС США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада. В результате атаки ракетами, запущенными с американских беспилотников, погиб глава спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Вашингтон дал приказ о ракетном обстреле из-за антиамериканских беспорядков у посольства США в Багдаде, проходивших в течение нескольких дней. В США назвали организаторами митингов проиранские силы.

Комментируя убийство, президента США Дональд Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире" и отметил, что ликвидация иранского генерала поможет предотвратить, а не начать войну.