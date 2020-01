Новый авиаудар в Багдаде: атакована колонна шиитского ополчения

Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака "Аль-Хашд Аш-Шааби", была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По данным канала и агентства Reuters, в результате погибли не менее шести человек. Телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник сообщает, что авиаудар был нанесен после полуночи в районе стадиона "Таджи" в Багдаде. По его информации, атаку совершили американцы, их целью были командиры ополчения.

Early images of the airstrike that reportedly targeted a PMF convoy in al-Taji, #Baghdad. pic.twitter.com/97kn7lRjls