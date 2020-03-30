Новый экипаж МКС отправится на станцию по графику вопреки пандемии

На совещании Госкомиссии подтвержден график отправки российско-американского экипажа на МКС и возвращения нынешнего, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он написал в своем твиттере, что "Союз МС-16" стартует 9 апреля с новым экипажем, а находящиеся сейчас на орбите космонавты и астронавты, завершающие работу на станции, вернутся на Землю 17 апреля.

В режиме видеоконференцсвязи провел совещание членов Госкомиссии по организации пуска 9 апреля "Союз МС-16" и возвращения на Землю 17 апреля "Союз МС-15" с международными экипажами. Эта работа должна быть обеспечена нашими специалистами в установленные программой полёта время pic.twitter.com/7ZWTgQcbaY — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 30, 2020

На Байконуре готовится к полету на МКС экипаж корабля "Союз МС-16" в составе космонавтов "Роскосмоса" Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта НАСА Криса Кэссиди. В дублирующий экипаж входят россияне Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и американец Стивен Боуэн.

Подготовка к старту проходит в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии коронавируса. Космонавты и астронавты практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходят постоянный контроль. Кроме того, в космос экипаж "Союза МС-16" отправится без традиционных проводов родственниками и друзьями, которые не смогут попасть на космодром. Не смогут посетить Байконур и журналисты.

На 25 апреля запланирован пуск космического грузовика "Прогресс МС-14", который доставит на станцию питание, воду, кислород и необходимое для научной программы МКС оборудование.

Нынешний экипаж станции в составе россиянина Олега Скрипочки, а также американцев Джессики Меир и Эндрю Моргана должен приземлиться 17 апреля после длительной экспедиции.

В зарубежных странах коронавирус привел к снижению активности в деятельности ракетно-космических компаний. В частности, НАСА приостановила реализацию ряда проектов и вывела часть сотрудников на удаленную работу дома, а Гвианский космический центр объявил о временном прекращении всех пусковых программ.