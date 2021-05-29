Новый фильм Nexta о схемах режима Лукашенко посмотрели более 1 млн человек

Новый фильм-расследование "Золотое дно-2", выпущенный белорусским оппозиционным Telegram-каналом Nexta 27 мая, по данным на полдень субботы, 29 мая, посмотрели уже почти 1,1 млн человек.

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В фильме, выложенном на портале YouTube, утверждается, что в международных контрабандных схемах задействованы высшие чины Беларуси, а также "смотрящие, мелкие исполнители и прикормленные силовики".

Одна из тем расследования — как через Беларусь в Россию поставляются санкционные продукты из Европы с уклонением от уплаты налогов. В результате этой схемы, рассказывают авторы фильма, Лукашенко и его ближайшее окружение получали колоссальную прибыль, ничего не внося в бюджет страны.

Как утверждают расследователи, только за период с 2014 по 2019 годы через Беларусь прошли около до 3000 машин с санкционными фруктами. Во многих случаях в схемы были втянуты обычные белорусские бизнесмены, которых ставили перед выбором — "дружить с лукашистскими контрабандистами" либо отдать бизнес.

Много внимания в расследовании уделено контрабанде сигарет из Беларуси. Сеть поставок контрабандных белорусских сигарет охватывает многие страны Европы, уверены авторы фильма. В расследовании сообщается, что в разнообразных схемах участвуют фирмы и отдельные лица из Польши, Литвы, Турции и Украины.

В начале марта 2021 года Nexta подготовила фильм о "дворцах, автопарке и гареме" Лукашенко — "Золотое дно". Анонсировано также новое расследование "Золотое дно-3" — о контрабанде режима Лукашенко оружием.