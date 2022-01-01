Новый год почти как лето. В Британии побит температурный рекорд для 1 января

Метеорологическая служба Великобритании сообщила, что 1 января 2022 года стало самым теплым новогодним днем в стране за всю историю наблюдений. Предыдущий день, 31 декабря, в свою очередь был самым теплым в истории кануном Нового года.

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Самая высокая температура в эту субботу была зарегистрирована в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона, где столбик термометра поднялся до 16,2 градуса Цельсия.

Прежний рекорд температуры новогоднего дня (15,6 градуса Цельсия) был установлен в 1916 году в городе Бьюд в Корнуолле.

31 декабря температура в Великобритании достигала 15,8 градуса Цельсия, что на один градус превышает предыдущий рекорд этого дня, установленный в 2011 году.

Сотрудник метеорологического отдела Би-би-си Бен Рич сказал, что в аномально теплой погоде повинен тропический воздух. "К нам пришли южные и юго-западные очень теплые ветры с Азорских островов, — отметил он. — Они пришли несколько дней назад, и воздух нагревался день ото дня".

Из-за необычных погодных условий пришлось закрыть популярный каток в комплексе Сомерсет-хаус в центре Лондона. По словам сотрудников, высокая температура повредила качество льда.

Ожидается, что в воскресенье 2 января станет немного прохладнее, но температуры все еще будут намного выше нормы для этого времени года. По словам Рича, в Великобритании сейчас наблюдается теплая погода, но "примерно во вторник станет намного холоднее, так как южные ветры сменятся северными".