Новый коронавирус распространился на все регионы Китая

Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 170 человек. Болезнь распространилась по всей территории страны. Последним китайским регионом, где подтвердился случай инфицирования этим вирусом, стал Тибетский автономный район.

В Тибете зафиксирован первый случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV. Теперь случаи инфицирования выявлены во всех регионах Китая, включая провинции, автономные районы и города центрального подчинения. Такие данные обнародовала Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Как сообщили в ведомстве, число погибших от коронавируса в Китае достигло 170 человек. Всего в стране подтверждены уже 7711 случаев заражения. Подозрение на вирус есть еще в отношении 12 167 граждан.

В специальных административных районах — Гонконге и Макао, а также в провинции Тайвань, политический статус которой не определен, зарегистрировано в общей сложности 25 подтвержденных случаев заболевания: десять в Гонконге, семь — в Макао и еще восемь — на Тайване.

Как известно, вспышка нового коронавируса была выявлена в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Позднее болезнь начала распространяться по всей территории страны и за ее пределами.

За пределами Китая по состоянию на вечер 29 января зафиксированы более 50 случаев заболевания коронавирусом в ряде стран, включая Австралию, Вьетнам, Германию, Канаду, Малайзию, ОАЭ, Сингапур, США, Таиланд, Финляндию, Францию, Южную Корею и Японию. В Латвии ни один случай заболевания новым коронавирусом не выявлен.