Новый очаг коронавируса в Вильнюсе: в столичной больнице зарегистрировано 10 новых случаев

В течение выходных в Литве было подтверждено в общей сложности 43 новых случая коронавируса, общее число - 1479, сообщает Министерство здравоохранения в воскресенье. Сообщалось также, что 10 из них были обнаружены в столичной больнице, и 15 - в пансионате Антавиляй.

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По данным министерства, в субботу и пятницу было подтверждено в общей сложности 43 новых случая: хотя в субботу объявили, что в пятницу было 8 новых случаев, по данным министерства оказалось, что их было больше. Более конкретно - в настоящее время уточняется, но общее число новых случаев Covid-19 за два дня составляет 43.

Из 43 новых случаев коронавируса, выявленных в выходные дни, 15 обнаружены в пансионате Антавиляй, 10 - в Вильнюсской городской клинической больнице, сообщила в воскресенье врач-эпидемиолог НЦОЗ Дайва Размувене. "В Антавиляй 15 новых случаев, и 10 - в Вильнюсской городской клинической больнице", - сказала она. По словам представителя НЦОЗ, пока нет данных о том, были ли эти случаи подтверждены у пациентов или у персонала учреждений. "Все остальные одиночные, и есть один семейный случай", - сказал Д. Размувене.

С сообщением о новых случаях в воскресенье Министерство здравоохранения объявило, что в пятницу было обнаружено более восьми случаев. В настоящее время выясняется, сколько из этих 43 случаев было обнаружено в субботу и сколько в пятницу.

Выздоровели 828 человек, еще 597 больны, 50 человек умерли. Вчера был проведен 3581 тест, на данный момент проведено 183 тысячи 913 теста.