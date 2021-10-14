Новый президент Эстонии Алар Карис посетит Латвию и Финляндию

Утром в четверг, 14 октября должна была состояться встреча Кариса с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Затем лидеры стран должны были провести совместную пресс-конференцию. Однако, из-за положительного теста на Covid-19 у президента Латвии планы пришлось изменить.

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В среду, 13 октября, вечером президент Латвии Эгилс Левитс вернулся из Швеции и сделал экспресс-тест на Covid-19. Результат оказался положительным. Сегодня президент намерен сдать PCR-тест. Напомним, что Левитс весной этого года стал "амбассадором вакцинации" вместе с другими государственными лидерами, публично привившись вакциной Astra Zeneca.

Левитс лично позвонил эстонскому президенту. Тем не менее, визит Кариса в Латвию не отменен. Его примет глава Сейма Инара Мурниеце. Алар Карис также планирует посетить посольство Эстонии в Риге и дать интервью Латвийскому телевидению и журналу Ir.

Foto: LETA

Во второй половине дня Карис прибудет в Хельсинки, где встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё, пишет rus.eer.ee. После встречи президенты дадут совместную пресс-конференцию. Глава эстонского государства также планирует посетить недавно отремонтированное посольство Эстонии и дать интервью газете Helsingin Sanomat.

"Нас связывают с Латвией и Финляндией крепкие исторические узы дружбы и тесного сотрудничества в Европейском союзе, НАТО и за его пределами. На встречах президенты обсудят актуальные вопросы, связанные с Евросоюзом и вызванным коронавирусом кризисом, возможности для более тесного сотрудничества и вопросы, касающиеся безопасности нашего региона", - описала предстоящие темы встреч руководителей государств советник президента по вопросам внешней политики Селия Кунингас-Саагпакк.

Президент Карис вернется в Эстонию в четверг вечером.

63-летний Алар Карис был избран президентом Эстонии 31 августа и вступил в должность 11 октября, сменив на этом посту Керсти Кальюлайд.