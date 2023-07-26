Новый российский ракетный удар по Украине: ракеты летят в направлении нескольких областей и Киева
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Силы ПВО Украины отслеживают траектории полета более десятка крылатых ракет, запущенных российскими ВС по целям на украинской территории

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Сообщается, что ракеты летят в направлении Хмельницкой области, Житомира и Киева, а также Львовской и Тернопольской областей. Жителей призывают идти в укрытия.

Агентство LIGA.net сообщает о взрывах в одном из пригородов Киева, а также в окрестностях Хмельницкого. Обнаружены ракеты "Кинжал", летящие в направлении Кировоградской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили российский ракетный удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Сообщается о трех сериях взрывов в городе.

Именно в Староконстантинове находится аэродром базирования украинских Су-24М. Эти самолеты переоборудованы для запуска британо-французских малозаметных крылатых ракет большей дальности Storm Shadow.

Противовоздушная оборона сбила российские крылатые ракеты над Киевской и Харьковской областями, а также над городом Днепр. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он добавил, что в небе над Украиной еще остаются выпущенные оккупантами крылатые ракеты. По словам Игната, были выпущены, вероятно, "Кинжалы" и баллистические ракеты.

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