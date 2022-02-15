Новый сердар Туркменистана. Почему Гурбангулы Бердымухамедов решил передать власть сыну

Новым президентом Туркменистана почти наверняка станет сын нынешнего правителя Гурбангулы Бердымухамедова Сердар. Правящий страной последние 15 лет Гурбангулы в пятницу дал понять, что намерен покинуть этот пост и "дать дорогу молодым". Досрочные выборы в самой закрытой стране бывшего СССР пройдут 12 марта.

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Что известно о Сердаре Бердымухамедове и почему "Аркадаг" или "покровитель туркмен" Гурбангулы Бердымухамедов решился на такой шаг сейчас?

Сын-преемник

Бердымухамедов готовил сына в преемники на протяжении последних пяти лет, назначая на разные позиции в правительстве, и для политологов его выдвижение не было сюрпризом.

"Мы обсуждали этот сценарий в последние несколько месяцев. Цель — сохранить власть в семье, и такая передача власти от отца к сыну позволит создать длительный переходный период, который даст новому время президенту консолидировать власть", — сказал Би-би-си Эдвард Лемон, профессор Техасского университета A&M и глава общества изучения Центральной Азии "Оксус".

Сердар Бердымухамедов в последнее время появлялся в общественном пространстве и СМИ даже чаще отца. Он недавно проехался по регионам республики, выступает с речами на главном телевидении и совершает международные визиты.

Его выросшую публичность и активность эксперты тоже сочли за часть плавного транзита власти в Туркменистане.

Плавный транзит власти

Бердымухамедов-старший намекнул, что собирается в скором времени на покой, в пятницу 11 февраля. 64-летний президент сказал, что достиг "возраста пророка", и пора дать дорогу молодым. При этом имени своего сына он открыто не назвал, как не уточнил, чем сам собирается заниматься.

"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я как председатель Халк маслахаты [верхняя палата парламента Туркменистана — ред.] намерен далее направить в эту область", — сказал Бердымухамедов, занявший пост президента ровно 15 лет назад.

Бердымухамедов, судя по всему, оставит за собой должность председателя верхней палаты. О других почетных постах или пожизненных полномочиях речи пока не идет.

О скором уходе Бердымухамедова-старшего с поста президента в окружении президента заговорили в 2019 году, когда президент практически на месяц исчез из публичного пространства. Тогда же заговорили о прогрессирующей болезни президента — сахарном диабете.

Его заявление об уходе также совпало с достижением сыном 40 лет, возраста с которого граждане могут выдвигаться в президенты.

Связь с отцом

Реальных конкурентов у Сердара на выборах нет, отмечают эксперты, как нет и реальной политической жизни в Туркменистане. Интрига заключается лишь в том, насколько Сердар будет независим и автономен от отца.

"Интересно, как Сердар будет позиционировать себя. В конце концов, его отец пришел к власти с периферийной позиции, упразднил культ личности своего предшественника, и установил собственный культ личности", — говорит Эдвард Лемон.

С ним соглашается и политолог из Туркменистана Сердар Айтаков, публично комментирующий события в стране под псевдонимом: "Сердар постепенно создает свою команду управленцев и советников, но пока не очень афиширует это и пока его команда не превратилась в силу и в "его партию", противостоящую старой номенклатуре. Но нет ясности, насколько ему позволит отец проявить независимость и самостоятельность".

Бывший врач-стоматолог Гурбангулы Бердымухамедов в 1997 году был назначен министром здравоохранения Туркмении, а в 2001-м стал вице-премьером. После смерти своего предшественника Сапармурата Ниязова стал исполняющим обязанности президента. В соответствии с конституцией Туркменистана, исполнять обязанности должен был председатель меджлиса Овезгельды Атаев, но против него внезапно было возбуждено уголовное дело.

Примеры соседей

На скорый уход Бердымухамедова-старшего могли повлиять и события в соседних странах, а именно неудачная попытка транзита власти в семье первого президента Узбекистана Ислама Каримова и отстранение от власти экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В первое время, предполагают собеседники Би-би-си, Бердымухамедов-старший будет править страной вместе с сыном, но постепенно будет отходить от власти, оставив за собой роль "гаранта" и "советника".

"Будет интересно посмотреть, как отец и сын правят страной вместе. Мы видели похожий пример в Сингапуре, где Ли Куан Ю занимал пост "министра-наставника" после передачи власти преемнику", — говорит Эдвард Лемон.

С ним соглашается и Айтаков. По его словам, Бердымухамедов постепенно и сознательно будет самоустраняться вплоть до статуса "лидера или отца нации" и "хранителя традиций, суверенитета и независимости".

Что известно о Сердаре?

Политическая карьера Сердара Бердымухамедова-младшего (чье имя с туркменского переводится как "вождь") развивалась стремительно.

Он начал ее с дипломатических позиций сначала в посольстве Туркменистана в России в 2008-2011 годы, затем и постоянном представительстве Туркменистана в ООН в Женеве в 2011-2013 годы.

Параллельно Сердар окончил Дипломатическую Академию МИДа Российской Федерации.

Вернувшись на родину в 2014 году начал курировать внешнюю политику Туркменистана.

В 2016 году стал депутатом в четвертом созыве парламента. При этом выборы в парламент были внеочередными и проходили без огласки общественности.

Известно, что Сердар занял место ушедшего перед выборами в отставку однопартийца.

Бердымухамедов-младший до сих пор является депутатом правящей Демократической партии, что не мешает ему занимать ныне и должность вице-премьера по вопросам финансов и экономики, заседателя в Государственном совете безопасности и главы Высшей контрольной палаты одновременно.

Последние четыре года Сердар быстро менял должности в правительстве, он служил заместителем министра иностранных дел, заместителем губернатора, а затем и губернатором Ахалского велаята, где находится столица Ашхабад, а также министром промышленности и строительства.

Предложение выдвинуть кандидатуру Сердара Бердымухамедова в партии было принято единогласно.

"Как скромный и отзывчивый человек, хороший семьянин и сторонник здорового образа жизни, он снискал уважение коллег", — отметили однопартийцы.

Несмотря на долгое время в политике, Сердар остается "темной лошадкой". По словам Айтакова, ранее туркменские "элиты" давали понять, что не готовы принять Сердара в качестве безоговорочного лидера.

Политолог считает, что во многом поэтому Бердымухамедов-старший избрался на пост председатели верхней палаты парламента, чтобы "подстраховать сына от проявлений различной фронды", в том числе "и для собственной безопасности, и для сохранения своего влияния".

По образованию Сердар Бердымухамедов инженер-технолог. Он выпускник Туркменского сельхозуниверситета и доктор технических наук. Единственный сын Гурбангулы Бердымухамедова и самый публичный из его детей. Про сестер Сердара известно лишь, что они замужем и проживают за рубежом (предположительно в Великобритании и Франции). Сам Сердар тоже женат, у него четверо детей.

Продолжатель дела отца

Эксперты соглашаются в том, что ждать либерализации власти от Сердара не стоит. Бердымухамедов-младший недавно представил довольно оптимистичный прогноз государственного бюджета на следующий год. По его прогнозам, страну ждет рост экономики, несмотря на продовольственный кризис и трудности после пандемии коронавируса. Таким новостям его отец был очень рад.

"Но насколько Сердар осознает всю серьезность проблем и угроз, насколько он подвержен иностранному общественному мнению, насколько он будет зависим от мнения и давления отца и разных элитных групп — думаю, этого пока не знает он сам. Он приходит к власти в момент, когда весь ресурс "закручивания гаек" в стране практически исчерпан, дальше только массовые репрессии", — говорит Айтаков.

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