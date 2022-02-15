Новый способ мошенничества в Литве: жителям звонят "врачи"

В Литве распространяется новый способ мошенничества - манипулируют информацией о побочных действиях вакцины.

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Об этом сообщил пользователь социальной сети Facebook. Мужчина сказал, что звонят неизвестные и говорят, что они представители Института здоровья, Государственной службы по контролю над лекарствами, Ассоциации врачей и т.д., затем интересуются, привит ли человек от Covid-19 и не было ли после вакцинации побочных явлений. Ответы "регистрируют", человека благодарят за информацию. Через примерно 20 минут ему звонят другие "врачи", предлагающие лекарства от перечисленных человеком побочных явлений.

Представители Государственной службы по контролю над лекарствами заверили Delfi, что они не звонят жителям и не расспрашивают о побочных явлениях. Это мошенничество. Государственная служба по контролю над лекарствами напоминает, что важно пользоваться зарегистрированными в Литве лекарственными препаратами и пищевыми добавками.