Новый тест на коронавирус дает результат через 30 минут. Но пока он есть только в Оксфорде

Ученые Оксфордского университета разработали тест на наличие нового коронавируса COVID-19, который дает результат через уже 30 минут, сообщил телеканал CNN.

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По данным университета, новый тест работает в три раза быстрее, чем ныне существующие. Как сообщает CNN, ссылаясь на пресс-релиз Оксфорда, тесты подтвердили действенность на реальных клинических образцах одной из больниц города Шеньчжень в Китае.

Сейчас ученые работают над созданием устройства, которое позволит проводить тесты в клиниках, аэропортах и дома.