Новый тест на коронавирус дает результат через 30 минут. Но пока он есть только в Оксфорде

Ученые Оксфордского университета разработали тест на наличие нового коронавируса COVID-19, который дает результат через уже 30 минут, сообщил телеканал CNN.
По данным университета, новый тест работает в три раза быстрее, чем ныне существующие. Как сообщает CNN, ссылаясь на пресс-релиз Оксфорда, тесты подтвердили действенность на реальных клинических образцах одной из больниц города Шеньчжень в Китае.
Сейчас ученые работают над созданием устройства, которое позволит проводить тесты в клиниках, аэропортах и дома.