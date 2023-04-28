Новый удар России по Украине: в Умани ракета попала в жилой дом, есть погибшие
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В ночь на 28 апреля Россия нанесла новый ракетный удар по нескольким областям Украины, сообщают украинские Telegram-каналы.

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Взрывы прогремели в Днепре и области, Кременчуге, Полтаве, Черкасской области и Николаеве, а также сообщалось о пролете ракет над Винницкой областью.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в ходе отражения ракетного удара украинская ПВО сбила 21 из 23 российских крылатых ракет. По его словам, крылатые ракеты Х-101/Х-555 были запущены войсками РФ со стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря. В районе Киева было сбито 11 ракет и два беспилотника, сообщила администрация города.

В Умани ракета или обломки сбитой ракеты попали в жилой многоэтажный дом, в результате был разрушен подъезд здания, погибли три человека и пострадали восемь человек, сообщил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец. Спасательные работы продолжаются.

Также во время ракетного налета на Умань пострадали складские здания.

В свою очередь, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате ракетного налета в областном центре погибли молодая женщина и трехлетний ребенок.

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