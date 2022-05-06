Новый утренний отчет британской военной разведки: осада Мариуполя дорого обходится России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В "Твиттере" министерства обороны Великобритании, как обычно в этот час, появился тред об обстановке в Украине. В этот раз он посвящен попыткам российских войск захватить последний оплот защитников Мариуполя - металлургический комбинат "Азовсталь".

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  • Штурм "Азовстали" продолжается второй день подряд, несмотря на российские заявления о том, что его намерены лишь заблокировать (имеется в виду заявление Путина 21 апреля)
  • Возобновившиеся попытки России овладеть "Азовсталью" и завершить захват Мариуполя, вероятно, связаны с наступающим 9 мая праздником Дня победы и желанием Путина добиться символического успеха в Украине, пишут британские военные разведчики.
  • Эти усилия сопровождаются потерями - личного состава, техники и боеприпасов. Пока украинское сопротивление на "Азовстали" продолжается, эти российские потери продолжат расти и тем самым срывать оперативные планы на юге Донбасса, указывает британская военная разведка.
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BBC News Русская служба:

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