Новый вирус в США уничтожает кроликов

В США, которые являются наиболее пострадавшей страной от Covid-19, с начала весны распространяется не менее опасная эпидемия в животном мире. Она вызвана вирусом геморрагической болезни кроликов нового типа — ВГБК-2 (RHDV2 или RHDVb), жертвами которого уже стали тысячи диких, в том числе находящихся под угрозой исчезновения видов, и домашних кроликов.

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К середине мая им заразились животные в дикой природе 6 штатов — вначале в Нью-Мексико, затем в Техасе, Аризоне, Колорадо, Неваде и Калифорнии. Подтверждены случаи заболевания и в соседней Мексике, сообщает журнал Smithsonian.

Впервые этот вирус был выявлен в Европе в 2010 году. В США были зафиксированы несколько случаев заболевания среди домашних кроликов в 2018 году. Теперь же эпидемия неконтролируемо происходит в природе. ВГБК-2 пока не представляет угрозы для людей и других животных. Им заражаются только кролики, зайцы и пищухи. При этом эксперты опасаются, что могут пострадать экосистемы, так как произойдут негативные последствия в пищевой цепи.

"Перспективы сейчас невероятно мрачные. Нам просто остается наблюдать, как волна распространяется, и беспокоиться о находящихся под угрозой видах на ее пути", — приводятся в журнале Science слова Хейли Ланье, маммолога из Оклахомского Университета.

Между Covid-19 и можно провести некоторые параллели, рассказал CNN Мэтт Гомппер, ученый из Университета Нью-Мексико. Считается, что оба "перешли" от одного вида к другому. В случае нового коронавируса передача произошла, вероятно, от летучих мышей к человеку, при ВГБК-2 — от домашних к диким кроликам. Оба заболевания появились так быстро, что у чиновников здравоохранения было ограниченное время для действий.

ВГБК-2 устойчив в окружающей среде. Вирус выживает при замерзании. При температуре -40°С вирус сохраняется более пяти лет.

Источником инфекции являются больные и переболевшие кролики. Здоровые заражаются в основном респираторным путем при совместном содержании с больными и переболевшими животными, а также посредством фомитов, включая загрязненную пищу, воду и подстилку. Кроме того, один из основных путей передачи вируса в новые районы — импорт зараженного мяса кролика.