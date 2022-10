Новым британским премьером станет Риши Сунак. Что о нем нужно знать?

Спустя семь недель после поражения в первом в этом году состязании за пост лидера Консервативной партии Риши Сунак смог одержать победу во втором. После того как его единственная остававшаяся соперница в борьбе объявила о выходе из гонки, он оказался единственным ее участником, набравшим требуемые 100 голосов однопартийцев, и соответственно, победителем.

Таким образом Сунак становится лидером партии тори, который по завершении формальных процедур станет первым в истории британским премьер-министром азиатского происхождения.

В августе бывший министр финансов Риши Сунак был одним из фаворитов гонки за место премьер-министра, освободившееся после отставки Бориса Джонсона в июле.

Однако убедить членов Консервативной партии тогда ему не удалось: они поставили на Лиз Трасс — и, как оказалось, ошиблись.

Вторая попытка занять высший пост в стране оказалась удачной, особенно после того, как Джонсон снял свою кандидатуру и соперником Сунака оказалась лишь сравнительно малоизвестная и не очень популярная Пенни Мордонт.

Во время летней кампании Сунак сосредоточился главным образом на экономике Великобритании, предлагая планы по ее выводу из кризиса.

Сунак тогда сказал в интервью "Би-би-си", что лучше проиграет гонку за лидерство, чем "выиграет с помощью ложных обещаний" — явный намек на снижение налогов, обещанное его соперницей Лиз Трасс.

Трасс в итоге стала премьером, однако ее радикальные предложения по сокращению налогов без указания, где взять на это деньги, вызвали такую панику на рынках, что через месяц их пришлось отозвать.

В итоге попытка стать новой Тэтчер стоила Лиз Трасс премьерского поста.

Риши Сунак никак не комментировал недавние пертурбации на рынках, сказав, что выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра, чтобы вывести страну из "глубокого экономического кризиса", а также объединить партию тори.

В воскресенье его поддержал "кризисный" министр финансов Джереми Хант, назначенный Лиз Трасс в попытке остановить волнения на рынке. По словам Ханта, Сунак сделает "выбор, необходимый для нашего долговременного процветания".

Ник Эрдли, главный политический корреспондент "Би-би-си":

Риши Сунак займет пост премьер-министра в чрезвычайно сложный для экономики момент.

После летней кампании за пост лидера консерваторов, которую он проиграл, мы не слышали от него никаких подробных планов.

Теперь от него будут требовать ясности в отношении того, как он намерен сбалансировать бухгалтерию страны.

Политическое давление в отношении всеобщих выборов тоже никуда не делось. Оппозиционные партии требуют их проведения, а некоторые члены парламента от консерваторов заявили, что считают их необходимыми.

Но через семь недель после проигрыша на выборах лидера консерваторов Риши Сунак получит ключи от Даунинг-стрит.

Папка "Входящие" на его рабочем столе выглядит не только распухшей, но и пугающей.

Риши Сунак призывал британцев "есть в ресторанах, чтобы помочь им" — так называлась правительственная кампания по оказанию помощи ресторанно-гостиничному бизнесу во время пандемии, которую позже связали со всплеском инфекций

Сунак стал министром финансов в феврале 2020 года и уже через несколько недель оказался перед необходимостью управлять экономикой Великобритании в условиях начавшейся пандемии и продолжительных локдаунов.

Многим этот непьющий и сравнительно молодой человек — во время первого локдауна ему исполнилось 40 лет — казался надежной и твердой рукой у руля.

Весной 2020 года он пообещал сделать все, что потребуется, чтобы помочь стране пережить пандемию, и объявил о мерах поддержки граждан и бизнеса на общую сумму в 350 млрд фунтов. Его личный рейтинг в опросах резко пошел вверх.

Однако экономику Великобритании по-прежнему штормило. Самого Сунака в июне 2020 года полиция оштрафовала за нарушение правил локдауна на Даунинг-стрит.

В апреле некоторые критики-консерваторы усомнились в том, что миллионер Сунак точно понимает масштабы роста стоимости жизни, с которым столкнулись британцы.

Тогда же финансы Сунака и его семьи оказались в центре общественного внимания — как и налоговые дела его жены Акшаты Мурти, владеющей существенной долей в индийской компании своего отца Infosys и получившей больше 10 млн фунтов в качестве дивидендов в прошлом году.

Ее обвинили в уходе от налогов в Британии под предлогом статуса нерезидента, и, чтобы ослабить политическое давление на мужа, Мурти объявила, что начнет платить налоги в Британии на свои зарубежные доходы.

Лейбористы интересовались, получал ли Сунак когда-либо выгоду от использования "налоговых гаваней".

Газета Independent предположила, что да, получал, ссылаясь на доклад, согласно которому в 2020 году он был внесен в список бенефициаров трастов на Британских Виргинских и Каймановых островах. Представитель Сунака заявил, что он не признает эти утверждения.

Родители Сунака, выходцы из Индии, приехали в Великобританию из Восточной Африки.

Он родился в Саутгемптоне в 1980 году, где его отец был терапевтом, а мать владела и управляла аптекой.

Он учился в элитной частной школе Винчестерский колледж, а летом подрабатывал официантом в саутгемптонском ресторанчике. Затем Сунак поступил в Оксфорд для изучения философии, политики и экономики.

Во время обучения по программе MBA в Стэнфордском университете он встретил свою будущую супругу Акшату Мерти, дочь Нараяны Мерти, индийского миллиардера и соучредителя огромной компании ИТ-услуг Infosys.

У супругов две дочери, которых во время предыдущей предвыборной кампании Сунак часто упоминал в контексте изменения климата. Отвечая на вопрос о глобальном потеплении во время теледебатов на "Би-би-си", он как-то сказал, что прислушивается к советам своих маленьких дочерей, которые являются экспертами в этом вопросе в его доме.

С 2001-го по 2004 год Сунак работал аналитиком в Goldman Sachs, а затем был партнером в двух хедж-фондах.

Он считается одним из самых богатых депутатов парламента, но публично не комментирует свое состояние.

Богатство Сунака и его образование, полученное в престижной частной школе, тоже нередко становились предметом обсуждения.

Ведущая телекомпании Sky News Кей Берли спросила его, как он воспринимает заявления о том, что он слишком богат, чтобы быть премьер-министром. В ответ Сунак напомнил, что инфляция бьет по всем гражданам, и что в отличие от Лиз Трасс его программа на прошлых выборах лидера тори предусматривала в первую очередь помощь малоимущим.

В 2015 году Сунак стал членом парламента от города Ричмонд в Йоркшире и занял неприметную должность в правительстве Терезы Мэй. Ее преемник Борис Джонсон назначил его главным секретарем казначейства.

В феврале 2020 года он был назначен министром финансов и поначалу активно поддерживал Джонсона, но затем подал в отставку, заявив, что считает, что его собственный подход к экономике фундаментально отличается от подхода премьер-министра.

Во время предвыборной кампании Сунак заявил, что был предан Джонсону, но ушел в отставку, потому что его правительство оказалось "по другую сторону" серьезных этических вопросов.

Сунак — сторонник Брексита, и голосовал за выход Великобритании из ЕС. В интервью газете Yorkshire Post он сказал, что, по его мнению, это сделает Великобританию более свободной, справедливой и процветающей.

Еще одной причиной, побудившей его голосовать за Брексит, стала миграция.

"Я считаю, что грамотная иммиграция может принести пользу нашей стране. Но мы должны контролировать наши границы", — говорил он.

Сунак трижды голосовал за проект Терезы Мэй по разводу с ЕС, когда тот выносился на рассмотрение парламента.

Сунак принадлежит к поколению потомков иммигрантов, родившихся в Великобритании, но корнями уходящих в другие страны.

По его словам, эта идентичность имеет для него значение.

В интервью "Би-би-си" в 2019 году Сунак говорил: "Что касается культурного воспитания, я бывал в храме в выходные — я индуист, — но и ходил по субботам на футбол".

В интервью он рассказал, что ему повезло — в детстве он не сталкивался с проявлениями расизма, но был один случай, который он запомнил на всю жизнь.

"Я просто гулял со своими младшим братом и младшей сестрой, я был довольно юн, мне было, наверное, лет пятнадцать, мы были в фастфуд-ресторане, и я просто присматривал за ними. Рядом сидели люди, это был первый раз, когда я с этим столкнулся, они говорили очень неприятные вещи. Слово на букву "П" (жаргонное словечко, обозначающее выходцев из Индостана). И это было болезненно. Я до сих пор это помню. Оно засело в моей памяти. Вас могут оскорбить по-разному".

Однако он добавил, что не может себе представить, чтобы такое произошло в Великобритании сегодня.

"Если я стану премьер-министром, я удвою наши усилия и укреплю нашу политику всемерной поддержки Украины", — обещал Сунак во время летней кампании.

