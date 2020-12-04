Новым генсеком ОБСЕ избрали дипломата из ФРГ Хельгу Шмид
Foto: Sputnik/Scanpix

Совет министров ОБСЕ официально утвердил кандидатуру дипломата из ФРГ Хельги Шмид на посту генсека ОБСЕ, сообщило в пятницу в твиттере представительство Германии в этой организации.

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"Теперь официально: пленарное заседание ОБСЕ назначило Хельгу Шмид генеральным секретарем, Матео Микаччи директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кайрата Абдрахманова Верховным комиссаром по национальным меньшинствам и Терезу Рибейру представителем по свободе СМИ", - говорится в заявлении миссии Германии в ОБСЕ.

Шмид сменила на этом посту Томаса Гремингера. Полномочия Гремингера истекли уже в июле, и с тех пор организация фактически находилась без формального руководителя.

Хельге Шмид 59 лет, с 2016 года она является генеральным секретарем Европейской службы по международным делам. До этого она активно участвовала в переговорах по выработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме.

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Интерфакс

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Интерфакс

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