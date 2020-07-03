Новым премьер-министром Франции станет Жан Кастекс, который координировал вывод Франции из ограничительных мер, объявленных на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, обнародованном в пятницу, 3 июля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее занимавший до сих пор пост премьера Эдуар Филипп объявил об уходе в отставку. Президент Франции Эмманюль Макрон принял решение сменить главу правительства после неудачи его партии и триумфа "зеленых" на коммунальных выборах, состоявшихся в конце минувшей недели. Макрон объявил, что до следующих президентских выборов в 2022 году он намерен проводить новый курс с новой командой. Партия Макрона "Республика на марше" уже выразила готовность к уступкам в сфере защиты экологии.

Координатор по выходу из локдауна

Эксперты ожидали, что Эмманюэль Макрон выберет нового премьера из левого лагеря, чтобы подчеркнуть социальную направленность своего политического курса. Сравнительно малоизвестный политик Жан Кастекс, однако, является членом консервативной оппозиционной партии "Республиканцы". Он - бывший соратник экс-президента Франции Николя Саркози, занимал пост мэра в небольшой коммуне Прад в департаменте Восточные Пиренеи. В апреле Кастексу поручили организовать вывод Франции из локдауна.

В сообщении Елисейского дворца отмечается, что Кастекс - правильный кандидат в нынешней ситуации, поскольку он известен своей способностью "работать путем диалога в духе сотрудничества", а также что Кастекс - представитель консервативного лагеря, но в социальных вопросах он "голлист".

Кроме того Елисейский дворец охарактеризовал Кастекса как человека, обеспечившего успешный вывод Франции из ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, "который пришел на выручку в критический момент кризиса в сфере здравоохранения".