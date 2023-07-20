"Нож в спину". Москва вышла из зерновой сделки накануне саммита с Африкой. Что она предложит взамен?

На этой неделе Россия вышла из зерновой сделки, что само по себе не стало большой неожиданностью. Гораздо больше международных наблюдателей удивило то, что в Кремле приняли такое решение за считанные дни до саммита Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Большинство африканских стран остаются лояльными Москве, несмотря на российское вторжение в Украину, но при этом Африка больше всех пострадает от прерывания зерновой сделки.

Ее суть состоит в том, что Украина при посредничестве ООН может продолжать экспорт своего зерна и подсолнечного масла из черноморских портов, блокированных российским флотом.

Отмена сделки означает значительное сокращение объемов зерновой продукции, поставляемой в третьи страны, и резкий рост цен на эти товары на мировых рынках.

В начале войны в Украине, до заключения первого зернового соглашения с Россией, подписанного усилиями ООН и Турции, прекращение экспорта украинского продовольствия ощутили на себе многие страны, но больше всех — Африка.

На что рассчитывает Россия, нанося новый удар по своим африканским союзникам в преддверии совместного саммита?

Нож в спину

"Решение России выйти из зерновой сделки — это нож в спину глобальной продовольственной безопасности, шаг, который несоразмерно тяжело отразится на странах Африканского рога, и без того страдающих от последствий засухи", — заявил министр иностранных дел Кении Корир Синг’Оей через день после того, как Москва вышла из сделки.

Странами Африканского рога называют Сомали, Эфиопию, Эритрею и Джибути, но власти других государств континента тоже бьют тревогу.

Сельское хозяйство всей Восточной Африки сильно пострадало от недавней засухи, а северная часть континента вообще полностью импортирует свое продовольствие.

Сомали, Кения, Эфиопия, Южный Судан и Нигерия стопроцентно зависят от импорта зерна, Египет является одним из самых крупных импортеров именно украинской продукции.

Глава МИД Замбии Стэнли Какубо заявил, что сделка была "спасательным кругом для самых нуждающихся стран", и ее приостановка повлечет за собой серьезные последствия.

По оценкам ООН, в настоящий момент суммарно на континенте от недостатка еды страдают порядка 50 млн человек. Последствия выхода России из зерновой сделки стали ощутимы уже на этой неделе, за один только день в понедельник мировые цены на пшеницу выросли примерно на 3%, что усугубит голод в определенных странах.

"Торговля продовольствием, кормами и удобрениями в Черном море имеет важнейшее значение для стабильности мировых цен на продовольствие. Грустно констатировать, что больше всего пострадали бедные люди и бедные страны", — заявил генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Некоторые африканские страны, считающиеся близкими союзниками Москвы, в частности, ЮАР, воздержались от комментариев происходящего.

Хотя в середине июня президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавил африканскую делегацию, совершившую визит в Киев и Санкт-Петербург, одной из главных целей которого были переговоры с Владимиром Путиным о важности продления зерновой сделки.

В состав делегации тогда вошли представители семи африканских стран.

Щедрое предложение



Владимир Путин явно не прислушался к африканским правительствам в вопросе зерновой сделки, но, похоже, у него есть запасной план.

Как следует из информационного бюллетеня Африканской разведки, попавшего в распоряжение французского издания Le Monde, в июне-июле этого года власти Мали получили от России 50 тысяч тонн пшеницы по скидочной цене 220 долларов за тонну.

Еще в марте Кремль давал понять, что в случае, если зерновая сделка не будет продлена, Россия готова безвозмездно поставлять зерно в нуждающиеся африканские страны.

Официальных заявлений на этот счет пока нет, но ожидается, что таким предложением Путин встретит своих гостей на саммите Россия-Африка на следующей неделе.

"[…] Россия здесь свою позицию сохраняет, мы находимся в контакте с нашими африканскими партнерами, и эти контакты продолжатся на предстоящем форуме Россия-Африка", — заявил на этой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.