"Нож в спину": Пекин и Париж возмущены соглашением об атомных подлодках между США, Британией и Австралией

Китай и Франция выразили недовольство новым оборонительным пактом между США, Соединенным Королевством и Австралией - хотя и по разным причинам. Пекин в ответ хочет присоединиться к Азиатско-Тихоокеанскому торговому пакту.

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Франция заявила, что отзывает для консультаций своих послов в США и Австралии. Французский МИД признал, что это экстраординарный шаг, но Париж считает его обоснованным, учитывая серьезность ситуации. Его, в частности, беспокоит то, что Австралия получит технологии для строительства атомных подводных лодок.

Президент США Джо Байден, британский премьер Борис Джонсон и его австралийский коллега Скотт Моррисон в среду объявили о создании оборонительного союза AUKUS (по первым буквам названий стран-участниц), которое многие наблюдатели назвали историческим. Это самое масштабное соглашение о военном сотрудничестве между ними после Второй мировой войны.

Три участника альянса прямо не упоминают Китай, но он очевидно является противовесом растущей военной мощи Поднебесной на Тихом океане.

Австралия разорвала контракт на поставку 12 подлодок на сумму 36,5 миллиарда долларов с французским концерном Naval Group, поскольку теперь собирается строить их сама.

Первым шагом в рамках AUKUS станет предоставление Австралии технологий строительства атомных субмарин, хотя ядерного оружия она по-прежнему иметь не будет.

Таким образом, Австралия станет седьмым государством мира, имеющим на вооружении атомные подводные лодки. По данным Международного института стратегических исследований, у США их 68, у России 29, у Китая 12, у Британии 11, у Франции восемь, у Индии одна.

"Мышление холодной войны"

Пресс-секретарь китайского МИД Чжао Лицзянь назвал создание AUKUS "крайне безответственным" и "узколобым" шагом, проявлением "мышления холодной войны" и "угрозой безопасности в регионе".

Правительственная англоязычная газета написала в комментарии, что в случае вооруженного конфликта в Тихом океане австралийские солдаты "погибнут первыми".

"Мы не в первый раз наблюдаем различные вспышки со стороны Китая по поводу позиции Австралии, - заявил в ответ австралийский министр обороны Питер Даттон. - Мы гордимся нашей демократией и едины с нашими соседями в стремлении обеспечить прочный мир. Вот правда, которую никакая пропаганда не опровергнет".

Во время "правительственного часа" в британской Палате общин в четверг экс-премьер Тереза Мэй спросила нынешнего главу правительства Бориса Джонсона, не окажется ли Соединенное Королевство втянутым в войну в случае китайского вторжения на Тайвань.

"Мы твердо защищаем международное право и решительно заявляем об этом всему миру, в том числе Пекину", - ответил Джонсон, добавив, что у Лондона нет желания враждовать с Китаем.

Ответный ход?

Тем временем стало известно, что министр торговли КНР Чжан Вэньтао в четверг направил официальную заявку его страны на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному Транстихоокеанскому партнерству своему новозеландскому коллеге Дамьену О'Коннору и имел с ним по этому поводу телефонный разговор.

Штаб-квартира Транстихоокеанского партнерства находится в Новой Зеландии.

Китай отрицает, что сделал это в ответ на создание AUKUS, но большинство наблюдателей видят ситуацию именно так.

Транстихоокеанское партнерство в составе 12 стран было образовано 4 февраля 2016 года по инициативе Барака Обамы с целью противостояния растущему экономическому влиянию Китая. В январе 2017 года Дональд Трамп объявил о выходе из него, сочтя условия взаимной торговли невыгодными для США.

Переговоры в присоединении к нему в настоящее время ведут Британия и Таиланд.

Китай состоит в другой региональной экономической организации, Всестороннем региональном экономическом партнерстве, созданном в ноябре прошлого года 14 государствами и являющемся крупнейшей в мире зоной свободной торговли по объему ее участников. Австралия и ряд других стран входят в оба экономических блока одновременно.

"Нож в спину"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал отмену австралийско-французского контракта на строительство подлодок "ударом ножом в спину" и "грубым, односторонним и неожиданным" шагом в стиле Дональда Трампа.

"Это решение противоречит букве и духу сотрудничества, которое существовало между Францией и Австралией. Американский выбор, ведущий к отстранению такого союзника и европейского партнера, как Франция, от давнего сотрудничества с Австралией, в то время как мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе, говорит об отсутствии согласованности, чего Франция не может не отметить и о чем не может не сожалеть", - говорится в официальном совместном заявлении Ле Дриана и министра вооруженных сил Франции Флоренс Парли.

Вечером в пятницу в New York Times вышла статья, в которой пожелавшие остаться неназванными американские и британские официальные лица фактически подтверждают обстоятельство, больше всего возмутившее Париж: Вашингтон и Канберра предпринимали сознательные усилия, чтобы скрыть подготовку соглашения от французских коллег.

В администрации Байдена и в австралийском правительстве понимали, что французские дизельные подводные лодки устарели, легко обнаруживаются и потому не смогут служить эффективным инструментом сдерживания претензий Китая. Несмотря на близкое знакомство с французским политическим истеблишментом, никто в окружении Байдена не возражал против того, чтобы таким образом принести в жертву интересы Франции, настолько приоритетное значение в Белом доме придают сдерживанию Китая, пишет New York Times.

"Это крайне низкая точка в американо-французских отношениях, - сказал в интервью Би-би-си бывший посол Франции в США Жерар Аро. - Американцы знали, что данный контракт весьма важен для Франции, но не посчитались с этим".

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Париж остается жизненно важным партнером США, и Вашингтон будет сотрудничать с ним самым тесным образом.

"Есть много союзов, в которые входит Франция и в которые она не входит, также как таких, в которых участвует Франция и не участвуем мы. Так работает дипломатия во всем мире", - ответила на критику пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Франция в знак протеста отменила планировавшиеся на 17 сентября торжества в своем посольстве в Вашингтоне по случаю 240-летия Чесапикской битвы - крупнейшего морского сражения Войны за независимость США, в котором союзный французский флот победил британцев.

Мероприятия в Балтиморе на борту копии французского фрегата "Гермиона" и возложение венков к мемориалу на территории военно-морской академии в Аннаполисе состоятся, как намечено.

Инцидент не обошла своим вниманием пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

"Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам [десантным вертолетоносцам - Би-би-си] "Мистраль". Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?" - написала она в своем Telegram-канале.

Упомянутый Захаровой контракт был аннулирован после российской аннексии Крыма.

Тайбэй благодарит

Ключевым спорным моментом в отношениях Китая и Запада является тайваньский вопрос. По мнению аналитиков, он главным образом и подтолкнул Вашингтон, Лондон и Канберру к созданию AUKUS.

Пресс-секретарь МИД Тайваня Джоанна У выразила "искреннюю признательность" США и Австралии за "твердую и решительную поддержку".

"Наше правительство продолжит тесное взаимодействие с Соединенными Штатами, Австралией и другими странами, с которыми нас объединяют общие ценности, чтобы расширить присутствие Тайваня не международной арене, защитить демократию, поддерживать мировой порядок, основанный на законе и обеспечить мир, стабильность и процветание в регионе", - заявила она в пятницу.

Несколькими часами ранее участники регулярной консультации представителей внешнеполитических ведомств США и Австралии подтвердили приверженность своих стран "мирному решению проблем по обе стороны пролива [разделяющего материковый Китай и Тайвань] без угроз и прнинуждения".

Со своей стороны, президент КНР Си Цзиньпин, выступая на онлайн-конференции Шанхайской организации сотрудничества, в которую, кроме Китая, входят Россия и государства Центральной Азии, призвал партнеров "решительно противиться вмешательству внешних сил в дела региона под любым предлогом" и "твердо держать развитие и прогресс наших стран в собственных руках".

Джоанна У отметила отказ Бориса Джонсона на парламентском часе в четверг принципиально исключить вступление Британии в войну в случае попытки КНР силой присоединить Тайвань, но сказала, что Тайбэй не просит сражаться за него.

Китай с 1949 года считает 24-миллионный Тайвань своей мятежной провинцией и не отвергает возможность силового решения. В Пекине не раз заявляли, что "красной чертой" станет официальное провозглашение независимости Тайваня. Тайваньский президент Цай Инвэнь ранее заметил, что Тайвань и так суверенная страна и не нуждается для подтверждения этого в каких-то формальных актах.

В четверг Европарламент принял резолюцию, призывающую государства ЕС заключить с Тайванем торговое соглашение и добиваться для него статуса наблюдателя в ООН.

Евродепутаты выразили "глубокую озабоченность напористыми экспансионистскими действиями Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе".

"Хотя Китай важный торговый партнер, он является системным соперником, угрожающим нашему образу жизни и либеральному мировому порядку", - заявила член комитета Европарламента по международным делам Хильде Ваутманс.