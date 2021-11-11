НСЗ расторгнет договоры с четырьмя семейными врачами: у них нет сертификатов Covid-19
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14 ноября планируется расторгнуть договор с четырьмя практиками семейных врачей, которые согласно правилам Кабинета министров впредь не будут иметь права оказывать медицинские услуги, так как работающие в них медики не имеют сертификата Covid-19 о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщила Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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НСЗ предлагает пациентам этих практик ознакомиться с рекомендациями по перерегистрации, чтобы они могли продолжать и в дальнейшем получать услуги семейного врача.

Договоры будут расторгнуты с двумя семейными врачами из Риги. Одна из них — Елена Якупова, которая сейчас принимает в Ильгюциемском филиале Рижского центра здоровья. Ее пациенты будут автоматически зарегистрированы у семейного врача Анды Гацки, чья практика также расположена в том же филиале.

Прекращается договор и с семейным врачом Эдитой Круминей, которая в настоящее время принимает в центре здоровья "MFD" в Золитуде. В НСЗ поясняют, что в этом случае планируется передача практики другому врачу. До начала работы нового врача пациенты могут обратиться к любому семейному врачу, имеющему договорные отношения с НСЗ (в качестве временных пациентов) или зарегистрироваться у другого врача по своему выбору.

Также будут расторгнуты договоры с двумя семейными врачами из регионов. Пациенты принимавшей в Балви Модрите Силауниеце будут автоматически зарегистрированы в практике семейного врача Лиги Козловской, которая также работает в Балви. Пациенты имеют право выбрать другого врача.

Второй семейный врач — Занда Зауэре из Кулдиги. Жителям рекомендуют зарегистрироваться в другой практике по своему выбору.

Для оформления у другого семейного врача жителям надо выбрать практику и связаться с врачом, чтобы договориться о регистрации. НСЗ обращает внимание на то, что семейный врач не вправе отказать в регистрации жителям, задекларированный адрес которых находится на территории его основной деятельности, а также их детям, супругам или родителям.

Информацию о практиках семейных врачей с указанием территории их основной деятельности можно узнать, позвонив в территориальное отделение НСЗ или отправив электронное письмо на "nvd@vmnvd.gov.lv" с указанием адреса своего проживания.

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LETA

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Балви Кабинет министров
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