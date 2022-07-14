Депутата московского муниципального округа Красносельский Илью Яшина отправили в СИЗО по обвинению в распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Басманный суд Москвы арестовал Яшина до 12 сентября. Ранее в среду ему предъявили обвинение, сообщали его адвокаты. Политику вменяют п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил) — за то, что 7 апреля в прямом эфире в своем YouTube-канале "говорил о случившемся в Буче", рассказывал накануне адвокат Вадим Прохоров.

Во время допроса Яшин отказался давать показания, поскольку считает дело "очевидно политически мотивированным", рассказала адвокат Мария Эйсмонт.

Заседание Басманного суда от слушателей и журналистов закрыли "в целях неразглашения государственной и иной охраняемой законом тайны" — несмотря на возражения адвокатов.

Басманный районный суд Москвы отправил политика Илью Яшина в СИЗО до 12 сентября 2022 года, заседание прошло в закрытом режиме. Оппозиционера обвиняют по статье о «фейках» про армию РФ по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Ему грозит до 10 лет колонии. pic.twitter.com/XPnDltwuVW — SOTA (@Sota_Vision) July 13, 2022

Адвокат Прохоров, в частности, обращал внимание, что перечень случаев, когда можно закрывать заседание, четко прописан в УПК, а в ходатайстве следствия такие обстоятельства указаны не были. Яшин объяснил просьбу следствия закрыть заседание от публики опасениями общественного резонанса.

До заседания у суда собрались люди, пришедшие поддержать Яшина. Полицейские задержали несколько человек, в том числе члена партии "Яблоко" Николая Кавказского.

Несмотря на дождь, поддержать Яшина пришли несколько десятков человек, не все смогли попасть в здание Басманного суда в Москве.

Как отмечает издание "Медиазона", полицейские задержали одного из активистов, который выступил против задержания Яшина. pic.twitter.com/somwJLxxWu — SOTA (@Sota_Vision) July 13, 2022

После непродолжительного заседания Яшина отправили под стражу. "Суд отправил меня в тюрьму за антивоенные выступления, — говорится в заявлении политика. — Давайте начистоту: с 24 февраля я прекрасно понимал, что меня арестуют. Все это понимали. Оперативники вчера в "доверительном разговоре" несколько раз спросили: "Ну объясни, чего ты не уехал-то? Тебе же четыре месяца дали на свободе. Всем было бы проще, если бы ты свалил…"

"Когда началась война, я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют — приму этот удар достойно", — добавил он.

В ночь на среду политик должен был выйти из спецприемника, где отбывал 15 суток административного ареста по обвинению в неповиновении полиции.

В чем обвиняют Яшина

Уголовное дело против Яшина возбуждено по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Поводом для возбуждения дела стал эфир на YouTube, где политик говорил про массовые убийства в украинском городе Буча.

Яшин — один из немногих российских оппозиционных политиков, оставшихся в стране и открыто выступающих против российского вторжения в Украину. В мае на политика составили четыре протокола по статье о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовали по трем из них на 90 тысяч рублей. За повторное нарушение по этой статье грозит уголовное дело.

28 июня Хамовнический суд Москвы признал Яшина виновным в неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). В рапортах полицейских было сказано, что он отказался предъявить документы и оказал активное неповиновение законным требованиям полицейских. Сам Яшин сообщал, что гулял в парке с подругой и беспрекословно подчинился требованию троих полицейских пройти с ними.

Политик предполагал, что его административный арест — пролог к будущему уголовному делу. "Так же был ранее арестован мой товарищ Владимир Кара-Мурза, которого прямо из спецприемника отправили в СИЗО по уголовному делу за антивоенные выступления", — писал он в своем телеграм-канале.

Политический активист и журналист Кара-Мурза был арестован 22 апреля сразу после отбытия 15 суток ареста, которые ему, как и Яшину, назначили по административному делу о неповиновении полиции.

В июле 2021 года Яшин ушел с поста главы совета Красносельского района Москвы. Свое решение он объяснил тогда усилившимся давлением на муниципалитет района.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов о политике Илье Яшине, которому грозит до 10 лет тюрьмы за распространение "фейков о российской армии":

"После начала российского вторжения в Украину Яшин оказался одним из немногих оппозиционных политиков, не только оставшихся в стране, но и продолжавших называть вещи своими именами и осуждать вооруженную агрессию.

В конце мая мы встречались с ним в Стамбуле, куда он прилетал на один день дать интервью Юрию Дудю, и обсуждали, куда движется ситуация.

Еще перед выборами 2021 года ему запретили куда либо избираться, объявив "причастным к экстремистской деятельности" из-за дружбы с Алексеем Навальным. Он говорил: "Ок, вы выдавливаете меня из политики, но не запретите быть блогером". И завел быстро растущий YouTube-канал, где почти каждый ролик собирал по миллиону просмотров.

Он пытался соблюдать российское законодательство, чтобы не попасть в тюрьму, но после 24 февраля было принято столько расплывчатых законов, что под уголовную ответственность может попасть уже абсолютно любой человек, занимающий антивоенную позицию.

Яшин прекрасно понимал, что риск быть арестованным в России, пока он называет войну войной, крайне велик, но по принципиальным соображениям не хотел уезжать в эмиграцию. В этом его позиция похожа на позицию Навального, который после отравления вернулся в Россию, прекрасно понимая, что его там ждет.

Арест Яшина, а до этого арест Владимира Кара-Мурзы и суровый приговор Алексею Горинову — ясные сигналы для всех: вы либо остаетесь в России, но молчите, принимая правила игры, либо уезжаете, если предпочитаете и дальше открыто высказывать свою позицию.

Можно ли дискредитировать российскую армию, рассказывая о преступлениях, которые совершают ее военнослужащие? Или ее дискредитирует уголовная статья, которая объявляет слова "Нет войне" чем-то экстремистским?"

71-е уголовное дело

Согласно подсчетам правозащитников, уголовное дело против Яшина стало 71-м, возбужденным с середины марта по ст. 207.3 УК РФ о "военных фейках".

По четырем уголовным делам уже вынесены решения суда. Самый жесткий приговор получил соратник Яшина Алексей Горинов — он тоже депутат Красносельского района Москвы.

Горинову дали семь лет колонии за выступление, в котором он осуждал войну против Украины и высказывался о неуместности конкурса детского рисунка, приуроченного ко Дню защиты детей. Яшин проходил по делу Горинова свидетелем.