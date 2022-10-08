"Нужно набраться терпения". Вице-председатель ЕК Домбровскис о влиянии санкций ЕС на Россию

Пройдет время, пока влияние санкций Европейского союза (ЕС) на экономику России станет более очевидным, поэтому необходимо набраться терпения. Такое мнение в интервью порталу Delfi высказал вице-председатель Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

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В случае необходимости ЕС может ввести более жесткие санкции в отношении России, однако для этого необходимо согласие всех государств-членов. Вице-председатель ЕК пояснил, что одной из областей, в отношении которой не введены ограничения, является сфера поставок газа из России.

"Конечно, есть возможность ввести более жесткие санкции. Мы очень широко обсуждаем вопрос газоснабжения. Область поставок российского газа — это одна из областей, где нет санкций. Но надо сказать, что согласия по такому вопросу между государствами-членами не было ни при обсуждении предыдущих санкционных пакетов, ни сейчас. Всегда есть возможность ужесточить санкции, если на это также будет согласие государств-членов", — подчеркнул Домбровскис.

Еврокомиссия тщательно следит за соблюдением санкций, чтобы не допустить их обхода, отметил вице-председатель ЕК. По его словам, при необходимости могут быть приняты промежуточные пакеты санкций, однако на это также необходимо одобрение всех стран членов Евросоюза. Существует несколько государств-членов, с которыми сотрудничество по вопросу санкций идет не так гладко.

"Мы следим за тем, как реализуются санкции как в Евросоюзе, так и за тем, чтобы не было обхода санкций через третьи страны. В случае необходимости мы отвечаем промежуточными пакетами, чтобы закрыть любые лазейки, дыры, через которые пытаются обойти санкции. Но для того, чтобы договориться о санкциях, необходим консенсус между государствами-членами. С такими странами, как Венгрия, Греция, Кипр и Мальта, заключить такие соглашения непросто", — заявил Домбровскис.

Для того, чтобы эффект от санкций на российскую экономику стал более ощутим, должно пройти определенное время, однако уже сейчас ожидается рецессия, подсеркнул он. Кроме того, Домбровскис отметил, что Евросоюз продолжит вводить санкции против России.

"Если мы посмотрим на влияние санкций на российскую экономику, то, в принципе, оно уже заметно. В экономике России в настоящее время прогнозируется спад около 10%, есть отрасли, где объемы производства сокращались очень быстро, например, сектор автомобилестроения до 90%, есть проблемы в авиационной сфере и есть определенные проблемы в сфере производства микросхем . В настоящее время именно в восьмом пакете санкций упор делается на экспортно-импортный контроль и запреты. Понятно, что Россия достаточно большая страна с достаточно большой экономикой, пройдет какое-то время, пока последствия санкций станут еще более заметными, поэтому важно набраться терпения. Что мы можем подчеркнуть со стороны Еврокомиссии, так это то, что эти санкции в отношении России будут продолжены, поскольку мы видим, что влияние этих санкций на российскую экономику в ближайшие месяцы будет становиться все более и более очевидным", — пояснил вице-председатель Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он включает в себя потолок цен на нефть, а также экспортные ограничения на ряд товаров. Так, для России будет ограничен доступ к товарам для оборонной сферы и промышленности, технологиям. Также вводится запрет на экспорт в Россию угля, электронных компонентов для производства оружия, деталей для авиации, некоторых химических веществ, стрелкового оружия.

В обновленные санкционные списки Евросоюза попали организаторы "референдумов" на оккупированных территориях, а также высокопоставленные военнослужащие, бизнесмены и пропагандисты, "ответственные за подрыв территориальной целостности Украины".

Географически санкции распространятся не только на территорию России, но и на оккупированные Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.