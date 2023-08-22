NV: военные аэродромы в РФ атакуют беспилотниками диверсанты, которых координирует украинская разведка

Атаки беспилотников на российские военные аэродромы проводят группы диверсантов, деятельность которых координируют украинские спецслужбы. Об этом заявил источник украинского издания New Voice (NV) в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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По словам собеседника издания, за последние несколько дней эти группы "обезвредили пять российских самолетов, включая стратегические бомбардировщики, которые наносили ракетные удары по украинским городам".

Как заявил источник NV в ГУР, именно агенты, сотрудничающие с украинской военной разведкой, атаковали беспилотниками военный аэродром в Сольцах Новгородской области, уничтожив бомбардировщик Ту-22М3 и повредив еще два самолета. Еще два бомбардировщика, утверждает он, получили повреждения в результате атаки дронов на аэродром Шайковка в Калужской области.

В свою очередь Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре, посвященном войне в Украине, пишет, что, вероятно, некоторые атаки беспилотников на российские военные аэродромы проводятся с территории РФ, а не из-за ее границ. В частности, указывают авторы обзора, беспилотник коптерного типа, который, как заявило Минобороны РФ, атаковал аэродром в Сольцах, вряд ли мог прилететь из-за пределов России.

По подсчетам британской военной разведки, удар дрона по Сольцам — как минимум третий пример успешной атаки на аэродромы базирования дальней авиации Минобороны РФ, что ставит под вопрос способность России обеспечить безопасность таких объектов.

Об атаке на аэродром Шайковка в Калужской области украинская сторона сообщила 21 августа. Власти российского региона тогда лишь заявили, что в Калужской области сбит беспилотник, разрушений и пострадавших нет. Минобороны РФ произошедшее не комментировало. Baza писала, что в Шайковке поврежден неиспользуемый самолет. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов тогда заявил, что акцию в Шайковке провели люди, которые "пришли из Центральной России, отработали и успешно вернулись, соответственно, обратно".