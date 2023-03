NYT: Диверсию на "Северных потоках" могли провести проукраинские силы

Диверсию на "Северных потоках" могла совершить проукраинская группировка, пишет Deutsche Welle со ссылкой на The New York Times. The New York Times, в свою очередь, ссылается на неких американских официальных лиц, которые ознакомились с новыми разведданными.

Издание утверждает, что за организацией подводных взрывов, разрушивших российские газопроводы в 2022 году, стоят некие противники Путина. Кто конкретно совершал и финансировал диверсию, не уточняется.

При этом в публикации отмечается, что нет доказательств того, что к этому причастен Зеленский или кто-либо из украинских государственных чиновников, однако есть вероятности, что операцию могли провести "прокси-силы, имевшие связи с украинским правительством или спецслужбами".

Die Zeit пишет, что следователям удалось идентифицировать судно, которое, предположительно, использовали для проведения секретной операции. Речь идет о яхте, арендованной компанией из Польши, которая, по всей видимости, принадлежит двум украинцам.

По данным следствия, секретная операция на море была проведена группой из шести человек. В ней участвовали пятеро мужчин и одна женщина. В состав группы входили капитан, два водолаза, два помощника водолаза и женщина-врач, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и разместили ее там. Национальность преступников, по-видимому, пока неясна. Члены группы использовали поддельные паспорта, которые использовались и для аренды яхты.

Яхта предположительно вышла в море из Ростока 6 сентября 2022 года. Оборудование для секретной операции было предварительно доставлено в порт на грузовике. При обследовании судна на столе в салоне были обнаружили следы взрывчатки.

Взрыв на газопроводах произошел в сентябре 2022 года. Они были выведены из строя. Кто за этим стоит, до сих пор неизвестно.