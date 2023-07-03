NYT: ФСБ научилась отслеживать переписку пользователей WhatsApp, Telegram и Signal (ДОПОЛНЕНО)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и другие спецслужбы РФ получили возможность изучать активность пользователей популярных мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal, переписка в которых защищена сквозным шифрованием. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на документы компаний, поставляющих соответствующие технологии российским силовикам.

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По данным NYT, российские власти смогли развить многочисленные инструменты для борьбы с инакомыслием в Интернете. Спрос силовых структур на подобные технологии значительно вырос после начала полномасштабного вторжения в Украину, поскольку они помогают преследовать антивоенных активистов.

Самой опасной разработкой журналисты называют программу NetBeholder. Она способна отслеживать, кто, кому и когда отправил сообщение или позвонил, выяснить, где в это время находились пользователи, и узнать, был ли прикреплен к сообщению файл. Ранее такую информацию можно было получить только у администраторов мессенджеров, отмечает NYT.

Также NetBeholder способен определить, сколько устройств использует человек, составить карту его контактов и вычислить, какие телефоны находились в одном и том же месте в одно и то же время. Из текста следует, что (по крайней мере, в настоящий момент) ФСБ и другие российские спецслужбы используют подобные программы преимущественно на территории РФ.

Программное обеспечение разработала фирма "МФИ Софт", дочернее предприятие компании "Цитадель" — одного из лидеров этого сектора, которую ранее частично контролировал олигарх Алишер Усманов. Он находится под санкциями Евросоюза с февраля 2022 года, а "Цитадель" включили в санкционный список США только в феврале 2023-го.

Некоторые разработанные в РФ инструменты наблюдения за пользователями популярных мессенджеров уже начали распространяться за пределы страны, отмечает NYT. Разработчики планируют продать свою продукцию в страны Восточной Европы, Центральной Азии, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. По данным экспертов из центра Citizen Lab при Университете Торонто, как минимум часть этого программного обеспечения уже применяли в Иране и на оккупированных территориях Украины.

Как пишут журналисты, у создателей WhatsApp, Telegram и Signal пока что недостаточно инструментов, которые смогли бы защитить пользователей от такой слежки. Используемые в мессенджерах методы шифрования позволяют скрывать содержание сообщений, но не метаданные о самом факте их отправки или получения.

"Signal не был разработан, чтобы скрыть от вашего собственного интернет-провайдера тот факт, что вы используете Signal", — сообщила журналистам президента Signal Foundation Мередит Уиттакер. Она призвала пользователей использовать функцию, которая отправляет трафик через другой сервер, чтобы скрыть информацию о сообщении. С аналогичным предложением выступил и неназванный представитель Telegram, напомнивший, что приложение предлагает необходимые для этого инструменты. В WhatsApp пообещали и дальше "защищать личные разговоры".

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В свою очередь, в организации "Роскомсвобода" заявили, что в описанных методах спецслужб нет ничего нового и эти механизмы используются уже давно, сообщает "Служба поддержки".

Как подчеркнули в "Роскомсвободе", скорее всего, силовики получают метаданные переписок и звонков от оператора, так как вычислить местоположение человека можно по вышкам сотовой связи.