NYT: Москва готовила покушение на экс-полковника СВР Потеева, перешедшего на сторону ЦРУ

Газета New York Times сообщает, что в 2020 году российские спецслужбы готовили покушение на своего бывшего сотрудника Александра Потеева. Более чем за 10 лет до этих событий он перешел на сторону ЦРУ и, в частности, вывел американские спецслужбы на след 11 агентов СВР, выдававших себя в США за коренных американцев.

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В 2010 году ваш корреспондент присутствовал на судебном заседании, во время которого эти агенты по очереди признавали вину, и был поражен тем, что большинство из них говорит по-английски с заметным акцентом.

Корреспонденты одной из главных американских газет основывались не только на своей собственной информации, почерпнутой у трех бывших американских силовиков, но и на книге гарвардского ученого Калдера Уолтона "Шпионы. Эпохальная разведывательная война между Востоком и Западом" (она выходит в британском издательстве Little, Brown 29 июня).

Как отмечает New York Times, операция по ликвидации перебежчика на территории США означала, что российские спецслужбы перешли важную красную линию, то есть попытались убить американского информанта на американской территории.

"У Путина давно нет красных линий, — заметил газете бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос, руководивший операциями в Европе и в России. — Он хочет убрать их всех".

Найти "современного Меркадера"

Александр Потеев предоставил ЦРУ массу важной информации о деятельности российских разведслужб и проживал в Майами.

После ареста 10 из 11 шпионов, выданных Потеевым, администрация президента Барака Обамы, которая взяла перед этим курс на разрядку с Россией, через несколько дней отпустила арестантов на родину. Их обменяли на четверых тамошних заключенных, в том числе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, приговоренного в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании.

Как пишут авторы цитируемой здесь статьи New York Times, попытка покушения на Скрипаля, которого отравили с дочерью в 2018 году в Великобритании, означала новый виток эскалации российской тактики. Подобные действия Москвы вызывали опасения, что она не остановится перед тем, чтобы выкинуть нечто подобное и в Америке.

Калдер Уолтон, изучающий в Гарварде разведку и проблемы нацбезопасности, ссылается на интервью с двумя американскими разведчиками, которые сообщили, что россияне готовили операцию с участием "современного Меркадера". Имеется в виду сталинский агент Рамон Меркадер, прокравшийся в 1940 году в кабинет Льва Троцкого в Мехико и вонзивший ему в голову ледоруб (который сейчас хранится в американском музее шпионажа и выглядит как новенький).

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Газета New York Times сообщает, что ее источники в американских спецслужбах подтвердили выводы Уолтона.

Москва, отмечают корреспонденты New York Times, давно использовала киллеров для ликвидации лиц, в которых видела врагов. Одним из самых знаменитых киллеров якобы был полковник советских спецслужб Григорий Майрановский, биохимик по специальности, экспериментировавший с ядами в 1930-х — 1950-х годах.

Попытка убийства Скрипалей повлекла за собой волну экстрадиций российских дипломатов в ряде стран, продемонстрировавших свою поддержку Великобритании.

Как россияне искали Потеева

В ЦРУ встревожились, что россияне могут распространить эту тактику и на американскую территорию, где осели бывшие разведчики вроде Потеева, который был заочно приговорен московским судом в 2011 г. к длительному тюремному заключению.

В 2016 году российские СМИ сообщили о смерти Потеева, который на самом деле был жив.

ЦРУ предположило, что это была уловка с целью побудить его засветиться. Что тогда и произошло, хотя не обязательно по этой причине: Потеев получил лицензию на рыбную ловлю и зарегистрировался как республиканец, чтобы участвовать в выборах. И то и другое он сделал под своим именем. В 2018 году в СМИ появилось сообщение о его местонахождении.

Как пишет New York Times, опасения ЦРУ сбылись в 2019 году, когда россияне запустили сложную операцию по розыскам Потеева, в которой был задействован один мексиканский ученый из г. Оахака.

Его звали Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес. Выходец из хорошей семьи, известной своей филантропией, он изучал микробиологию в Казани, а впоследствии защитил докторскую диссертацию в Гессенском университете в Германии.

Вербовка и провал Фуэнтеса: две жены и конспиративная квартира

У Фуэнтеса, однако, было две жены: проживавшая в Германии россиянка и мексиканка. В 2019 году его российской жене и двум ее дочерям не позволили выехать из России и вернуться в Германию.

В мае 2019 года, когда Фуэнтес прилетел к ним в Москву, с ним связался российский чиновник и предложил встретиться. В ходе встречи россиянин заметил, что семья мексиканца застряла в России, и дал понять, что "мы можем помочь друг другу".

Спустя несколько месяцев новый знакомый попросил Фуэнтеса снять конспиративную квартиру к северу от Майами-Бич, где проживал Потеев. Россиянин сказал, чтобы Фуэнтес не делал этого под своим именем. Мексиканец дал знакомому 20 тыс. долларов и попросил записать квартиру на себя.

В феврале 2020 года Фуэнтес отправился в Москву, где снова встретился со своим новым российским знакомым. Тот описал машину Потеева и попросил мексиканца разыскать ее, записать номер и местонахождение. Он рекомендовал ничего не фотографировать, очевидно, для того, чтобы не создавать компромата на себя, замечает New York Times, по словам которой Фуэнтес провалил операцию.

Въезжая в жилой комплекс Потеева, он пытался проскочить в ворота, следуя вплотную за другой машиной и только привлек внимание охраны. Пока охранники выясняли, что он там делает, его жена отошла в сторону и сфотографировала номер потеевской машины.

Супругов попросили покинуть охраняемую территорию, но камеры наблюдения запечатлели произошедшее. Два дня спустя Фуэнтес попытался улететь в Мексику, но его остановили в аэропорту и обнаружили в его мобильнике снимок номера машины Потеева.

Фуэнтеса арестовали — и он поведал следователям детали операции. Мексиканец сказал, что его российский куратор был, по его мнению, сотрудником ФСБ, хотя тайные операции за рубежом обычно проводятся СВР или ГРУ.

О том, каким именно образом российские спецслужбы могли организовать покушение на Потеева, в публикации не говорится. Там есть лишь данные об организации слежки за бывшим сотрудником российских спецслужб.

Фуэнтес, по словам одного бывшего силовика, не знал, что из себя представляет Потеев, и просто собирал информацию для россиян, не имея понятия об их истинных намерениях.

Американские власти имели — и жестко отреагировали на эту и другие российские операции.

В апреле 2020 года США наложили на Россию санкции и выслали 10 ее дипломатов, в том числе вашингтонского резидента СВР.

Москва в ответ выслала 10 американских дипломатов, в том числе резидента ЦРУ.