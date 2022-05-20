NYT опубликовала новые кадры и свидетельства о казнях людей в Буче
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Американская газета New York Times опубликовала подробное расследование (требуется подписка) об убийствах российскими военными жителей города Буча под Киевом, в котором содержатся новые видеокадры и свидетельства очевидцев, передает русская служба Би-би-си.

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Как пишут авторы публикации, им удалось доказать расстрел по меньшей мере восьми мужчин, большинство из которых служили в местной территориальной обороне, но были захвачены армией РФ без оружия и убиты.

Газета публикует кадры с камеры внешнего наблюдения, на которых видно, как российские военные 4 марта ведут девять человек цепочкой. После этого видео обрывается. Но по спутниковым снимкам и фотографиям, сделанным после отступления армии РФ, журналисты смогли идентифицировать по крайней мере некоторых из этих людей как убитых и восстановить ход событий.

О расстрелах местных жителей New York Times рассказали восемь свидетелей, в том числе один из мужчин, которых увели и расстреляли россияне: ему удалось выжить, поскольку пуля не задела его жизненно важные органы, он притворился мертвым и убежал после того, как военные ушли.

В публикации сказано, что большинство из этой группы расстрелянных жителей Бучи были бойцами местной территориальной обороны, однако у них практически не было оружия, и после наступления армии РФ они спрятались в одном из домов. После того, как их обнаружили российские военные (по данным журналистов, это были десантники), всю группу из девяти человек, среди которых был выживший, расстреляли.

Первые кадры с убитыми мирными жителями Бучи появились в начале апреля, после того, как из города отступила российская армия. Не приводя никаких убедительных доказательств, российские власти утверждают, что казни гражданского населения в Буче — инсценировка и провокация, организованная Киевом.

Международный уголовный суд в Гааге проводит расследование массовых убийств мирного населения во время российской оккупации украинских городов, в том числе под Киевом.

Министерство обороны России и МИД страны не ответили на просьбу New York Times прокомментировать выводы расследования.

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BBC News Русская служба:

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