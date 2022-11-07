NYT: РФ активизирует троллей и ботов перед выборами в США

Американские исследователи выявили серию российских информационных операций с целью повлиять на промежуточные выборы в США и, возможно, подорвать поддержку Украины, сообщает в воскресенье, 6 ноября, газета The New York Times (NYT).

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Речь идет о публикациях, распространяемых в социальных сетях с фейковых аккаунтов, которые, предположительно, связаны с Россией. В частности, группа Recorded Future, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности, вместе с компаниями Graphika и Mandiant, занимающимися исследованиями социальных сетей, обнаружили ряд российских кампаний, в рамках которых использовались такие платформы, как Gab, Parler и Getter.

Издание отмечает, что эти компании имеют гораздо более скромный масштаб в сравнении с теми, которые наблюдались в ходе президентской гонки в 2016 году. Однако, по словам исследователей, они не менее пагубны, поскольку оказывают влияние на "впечатлительных пользователей", которые могут помочь России в достижении ее целей.

Так называемые боты и тролли, как и прежде, ставят целью разжигать гнев среди консервативных избирателей и подрывать доверие к американской системе выборов, пишет NYT. В этот раз Россия, по-видимому, также пытается добиться, чтобы США прекратили оказывать масштабную военную помощь Украине.

При этом, как указывают эксперты, если раньше кампании по влиянию на выборы должны были быть масштабными, чтобы достичь желаемого эффекта, то в настоящее время можно ограничиться меньшими силами, поскольку американское общество и так сильно разобщено.

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах пройдут 8 ноября. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и около трети членов Сената.