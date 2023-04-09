NYT: США получают информацию из почти каждой российской спецслужбы

Секретные документы Пентагона демонстрируют, насколько глубоко США удалось внедриться в российские службы безопасности и разведки, пишет американская газета New York Times, проанализировавшая утекшие в сеть материалы.

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Из них следует, что США так или иначе получает информацию из почти каждой российской спецслужбы. Например, в одном из документов с пометкой "Совершенно секретно" обсуждаются планы российского Генштаба по противодействию танкам, которые страны НАТО поставляли Украине.

Из материалов также следует, что американские спецслужбы в режиме реального времени предупреждали украинские власти о времени нанесения ударов Россией и даже о конкретных целях этих атак и таким образом, давали возможность Украине принять защитные меры.

Отчеты разведки, по всей видимости, указывают и на то, что Соединенные Штаты следят за высшим военным и политическим руководством Украины. Это отражает попытки Вашингтона получить четкое представление о военной стратегии Украины.

"Эти материалы подтверждают идею, давно озвученную представителями разведки: США имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинских планах", - пишет NYT.

Утечка потенциально может нанести реальный ущерб военным усилиям Украины, если поможет Москве перекрыть источники информации.

Она уже осложнила отношения с союзными странами и вызвала сомнения в способности Америки хранить свои секреты, отмечает газета.

Хотя официальные лица стран-союзников вряд ли удивятся информации о слежке, обнародование таких материалов всегда затрудняет отношения с ключевыми партнерами, такими как Южная Корея, чья помощь необходима для снабжения Украины оружием.