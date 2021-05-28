NYT: США с помощью компьютеров проверят версию о "лабораторном" происхождении коронавируса

Сотрудники американской разведки проинформировали Белый дом, что в их распоряжении имеются еще не исследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса, сообщила The New York Times со ссылками на высокопоставленных чиновников американской администрации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Разведка намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.

Однако действующие и бывшие сотрудники разведки сомневаются, что кому-либо удастся найти прямые доказательства причастности лаборатории в Ухане к происхождению коронавируса. По их мнению, обнаружить электронное письмо или документ об этом вряд ли возможно.

В ЦРУ и Управлении военной разведки также считают, что пока нет достаточной информации для того, чтобы сделать даже предварительный вывод о происхождении коронавируса.

В четверг посольство КНР в США предупредило, что возродившаяся в США кампания, призванная обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса, только затруднит борьбу с пандемией.

"Политизация отслеживания происхождения вируса, этого чисто научного вопроса, не только затруднит поиск его источника, но и выпустит на волю "политический вирус", что серьезно затруднит международного сотрудничество в борьбе с пандемией", — говорится в распространенном заявлении официального представителя посольства Китая.

Он отметил, что Китай поддерживает всестороннее изучение всех ранних случаев заболевания COVID-19 во всем мире, а также "тщательное расследование деятельности некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру".

"Такие исследование и расследование должны быть полными, прозрачными и основанными на фактических данных, и должны быть доведены до конца с тем, чтобы все стало ясно", — подчеркнул дипломат, которого цитирует "Интерфакс".

Вместе с тем Пекин на этой неделе отказался сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения в области дальнейших поисков причин появления коронавируса.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в среду поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней, говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома. Он потребовал уделить внимание в докладе отдельным деталям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю".

Ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что в рамках расследования происхождения коронавируса COVID-19 обеспечить доступ специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на свои объекты должны и Соединенные Штаты. Группа экспертов ВОЗ, посетившая Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах пришла к выводу, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". Однако американские СМИ в мае сообщали, что разведслужбы США в настоящее время изучают сообщения о том, будто в 2019 году, еще до того, как власти Китая сообщили о первом случае коронавируса, в лаборатории в Ухане серьезно заболели несколько сотрудников.

В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп констатировал, что выдвинутая им версия, согласно которой лаборатория в Ухане может быть источником возникновения коронавируса, наконец становится популярной. Ранее некоторые чиновники США настороженно относились к подобным заявлениям Трампа, полагая, что он тем самым пытается отвлечь общество от критики политики Белого дома и найти лишний повод для введения ограничений в отношении КНР.