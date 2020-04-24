Нью-Йорк: новым коронавирусом мог переболеть каждый пятый житель

Каждый пятый житель Нью-Йорка оказался положителен на антитела к новому коронавирусу, сообщил губернатор Эндрю Куомо. Это указывает на то, что болезнь могла распространиться намного шире, чем считалось до этого, сообщает The New York Times.

Проверка на антитела случайной выборки из 3000 человек показала, что каждый пятый переболел новым коронавирусом. Это может значить, что смертность от вируса ниже, чем предполагалось до этого.

Результаты анализов созвучны результатам исследования Северо-восточного университета. В нем ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2 мог начать циркулировать среди населения США ещё в начале февраля, хотя первые официальные случаи были зарегистрированы только в марте. Предположение университета подкрепляет тот факт, что женщина, умершая в Санта-Клара 6 февраля, оказалась положительна на новый коронавирус.

Однако главный по вопросам контроля заболеваний в Нью-Йорке Деметре Даскалакис незадолго до сообщения Куомо предупредил, что тесты на антитела могут давать ложнонегативные и ложнопозитивные результаты и на них не стоит полагаться, принимая решения о физическом дистанцировании и восстановлении экономики. В свою очередь, в департаменте здравоохранения города указали, что предупреждение специалиста касалось непроверенных тестов, доступных в продаже, а не того, что делает город.

Другой ученый, эксперт по инфекционным заболеваниям Университета Миннесоты Майкл Остерхолм, указал, что исследование Нью-Йорка может показывать завышенный результат, так как выборка может не учитывать детей, подростков и пожилых людей, которые не выходят из дома.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что тесты на антитела можно использовать в научных целях, но не для принятия медицинских решений. К тому же остается много открытых вопросов насчет того, что значит иметь антитела - делают ли они человека иммунным к этому заболеванию, как долго этот иммунитет держится и что делать, если иммунитет пошел на спад.

О похожих результатах на этой неделе сообщили шведские ученые - по разным оценкам, новым коронавирусом могли переболеть до 30% жителей Стокгольма. То есть, у многих жителей болезнь протекала бессимптомно. Литва и Эстония также заявили, что начнут проверять население на новый коронавирус, чтобы понять, насколько распространена болезнь.