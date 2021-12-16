Нью-Йорк откажется от использования газа в новых зданиях
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Городской совет Нью-Йорка поддержал запрет на использование природного газа для отопления и приготовления пищи в новых зданиях. Об этом сообщается на сайте горсовета в среду, 15 декабря.

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Вместо газа для этих целей должна будет использоваться электроэнергия. Эта норма распространится на все здания к концу 2027 года. Для госпиталей, промышленных предприятий, коммерческих кухонь и прачечных будут сделаны исключения.

"Нью-Йорк сотворил историю, запретив использование газа в новых зданиях! Именно так надо инвестировать в экологичное будущее, защищать здоровье людей, создавать высокооплачиваемые рабочие места и завершить эру ископаемого топлива", — отреагировал в Twitter мэр 8-миллионного города Билл де Блазио.

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