Нью-Йорк откажется от использования газа в новых зданиях

Городской совет Нью-Йорка поддержал запрет на использование природного газа для отопления и приготовления пищи в новых зданиях. Об этом сообщается на сайте горсовета в среду, 15 декабря.

Вместо газа для этих целей должна будет использоваться электроэнергия. Эта норма распространится на все здания к концу 2027 года. Для госпиталей, промышленных предприятий, коммерческих кухонь и прачечных будут сделаны исключения.

"Нью-Йорк сотворил историю, запретив использование газа в новых зданиях! Именно так надо инвестировать в экологичное будущее, защищать здоровье людей, создавать высокооплачиваемые рабочие места и завершить эру ископаемого топлива", — отреагировал в Twitter мэр 8-миллионного города Билл де Блазио.

NYC just made history by banning gas usage in new buildings! THIS is how you invest in a sustainable future, protect public health, create good paying jobs and END the era of fossil fuels. Thank you to the @NYCCouncil for getting this done.

If our city can do it, any city can.