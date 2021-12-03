ОАЭ купят у Франции военную авиатехнику на десятки миллиардов евро
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Дубай получит 80 истребителей типа Rafale, а также 12 многоцелевых военных вертолетов типа Caracal. Сумма сделки не афишируется, однако, по данным информагентств, она может составить 16 - 17 млрд евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Объединенные Арабские Эмираты закупят 80 французских истребителей типа Rafale. Как сообщили в пятницу, 3 декабря, в Елисейском дворце, контракт арабского государства с французской фирмой-производителем Dassault Aviation был подписан в Дубае в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона, который совершил двухдневный официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию.

Сделка стала крупнейшим по объему иностранным контрактом по военным самолетам этого производителя, указывает агентство Reuters.

Кроме того, европейский авиаконцерн Airbus поставит в ОАЭ 12 многоцелевых военных вертолетов типа Caracal. Общая сумма сделки не афишируется, однако, по данным различных информационных агентств, она может составить 16 — 17 миллиардов евро.

По информации Елисейского дворца, также достигнуты договоренности об инвестициях арабского государства во французскую промышленность в космической сфере, в транспорт и возобновляемую энергетику.

Как заявил официальный представитель французских властей, на которого ссылается агентство Reuters, сделка с Объединенными Арабскими Эмиратами поможет сохранить во Франции тысячи рабочих мест.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

ОАЭ Эммануэль Макрон
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим