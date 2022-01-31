ОАЭ перехватили йеменскую ракету во время визита президента Израиля
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Объединенные Арабские Эмираты перехватили и уничтожили баллистическую ракету, пущенную по их территории йеменскими повстанцами-хуситами рано утром в понедельник, когда президент Израиля Ицхак Герцог посетил страну, сообщает Associated Press.

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Государственное информационное агентство ОАЭ WAM сообщило о перехвате, заявив, что "атака не привела к каким-либо потерям, поскольку остатки баллистической ракеты упали за пределами населенных районов".

Авиационные власти ОАЭ заявили, что это ракетная атака не повлияла на авиасообщение ОАЭ.

Президент Израиля Ицхак Герцог находится в стране с государственным визитом. Израильский лидер встретился в воскресенье с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайяном. Херцог должен был посетить всемирную выставку Экспо-2020 в Дубае в понедельник, на которую ранее хуситы угрожали напасть.

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