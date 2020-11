Обама в мемуарах назвал причины слабости России

Россия потеряла статус сверхдержавы: ее экономика почти полностью зависит от экспорта природных ресурсов, у нее нет сети военных альянсов, а внутри страны фиксируется высокий уровень неравенста, пишет Барак Обама

В продажу 17 ноября поступила книга экс-президента США Барака Обамы (2008–2016) "Земля обетованная" (A Promised Land). В книге Обама описывает годы своего президентства. В одном из фрагментов книги, который пересказывает ТАСС, он заявил, что "Россия больше не является сверхдержавой", и называет причины потери страной этого статуса.

"России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему [американскому], не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений", — оценил Обама положение России на момент своего президентства.

Кроме того, Обама в книге обращает внимание на высокие показатели коррупции, социального неравенства и низкую продолжительность жизни мужского населения в России.

Первый том книги A Promised Land был выпущен издательством Penguin Random House. Первая часть насчитывает 768 страниц и переведена на 25 языков. В 2017 году, через несколько месяцев после выхода Обамы в отставку, издатели Penguin Random House заплатили за право публикации его мемуаров $60 млн.

Ранее у экс-президента США уже выходило несколько книг — "Мечты моего отца" (Dreams From My Father, 1995 год), "Дерзость надежды" (Audacity of Hope, 2006 год) и "О тебе пою: послание к моим дочерям" (2010).