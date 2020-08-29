"Обернулся и увидел, что Алексей лежит". Рассказ летевшего с Навальным пассажира

Одним из пассажиров авиарейса "Томск-Москва", которым 20 августа летел Алексей Навальный, был арбитражный управляющий из Казани Илья Агеев. Он рассказал Би-би-си, как встретился c политиком в аэропорту и что происходило в самолете до его экстренной госпитализации.

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"20 августа я возвращался через Москву в Казань из Томска, куда летал на заседание Арбитражного суда по процедуре банкротства физического лица. Алексея Навального я заметил, когда он стоял в очереди на контроль перед зоной вылета, подумал: "Он или не он". Среди молодежи он узнаваемая личность — моя мама, наверное, его не знает, а 10-летний племянник, которому я потом послал фотографию, его узнал.

В первый раз проходя мимо него, я решил, что мне показалось. Иду обратно, опять смотрю и понял, что ну точно он. Там было две очереди, мы одновременно прошли предполетный контроль, и я видел, что они сразу пошли чай пить, сели втроем за столик.

Я ушел, походил, смотрел сувениры и, когда объявили посадку, отсиделся, чтобы пройти в конце. И уже когда мы спускались со второго этажа вниз к автобусу, я случайно поворачиваюсь и вижу — слева он стоит. Я: "О! Здрасьте, вы какими судьбами?"

И еще поприкалывался: "Вы чего, с Хабаровска летите? Окольными путями?" Он посмеялся: "Да нет, говорит, Сибирь приехали посмотреть". Я говорю: "Я тоже первый раз в Томске. Вы не против сфотографироваться?"

Он говорит: "Не вопрос". Он выглядел нормально — улыбчивый, фотографировался. Мы сфотографировались. Потом в автобусе он уже отдельно стоял, там уже с другими фотографировался — я видел.

На борту я сидел у прохода во втором ряду, повернулся и увидел, что они в десятых рядах сидят. В самолете просидели минут 15, потом тронулись и взлетали еще минут 20. Набрали высоту и сразу начали напитки давать. Не знаю, дошла до него эта вода или нет.

Еще минут 10 стюардессы с тележкой толкались, а потом после питья мой сосед пошел в туалет и ему пришлось минут 20 стоять в очереди, потому что один из туалетов был все время закрыт. Потом только мы поняли, что там был Алексей.

Сначала бортпроводница спросила, есть ли на борту врач и через минут 10-15 еще раз это повторила. Еще минут через 15 объявила: "Мы будем садиться".

Куда, чего — ничего не сказала. Когда она проходила мимо, я спросил: "А что, куда садимся?". Она говорит: "Сейчас командир по громкой связи объявит, я не знаю куда". Видимо, пока они разрешения спрашивали. И через пять минут уже сам командир объявил: "Раз у нас на борту человеку плохо, я принимаю решение, мы садимся в аэропорту города Омск".

Самолет сразу налево повернул, и курс поменяли на аэропорт.

Стюардесса взяла три-четыре пледа подмышку и побежала обратно — видимо, постелили и положили его. Криков я не слышал, было далеко, и двигатели шумели. Я только потом на видео услышал крики.

Когда мы стали садиться, стюардесса сказала: "Все по местам", и сама тоже села. Я обернулся и увидел, что Алексей лежит в хвосте самолета, перпендикулярно проходу, где у них кухня. Я видел лишь пояс, живот и ноги его.

Рядом стоял мужчина и держал в руках бутылек и систему какую-то от него — мне со второго ряда показалось, что это капельница. Может быть, он был не врач, не знаю. Как раз это было перед посадкой. Тот человек стоял рядом с Навальным, пока мы снижались. Садились мы наверное где-то полчаса.

Как только мы сели, это было примерно в 6:10 по Москве (9:10 в Омске), подъехали две машины скорой помощи, я в окошко увидел. Они обе подъехали со стороны носа самолета. Человек пять медиков поднялись на борт.

Когда они прошли мимо меня, я заметил, что там женщины были, может быть, мужчина тоже, но я не успел рассмотреть их лица. По-моему, они все в масках поднялись. Обычные неприметные люди в синих куртках. Они встали в проходе — что они делали с Алексеем, я уже не видел.

Медики поняли, что смысла нет его через весь салон нести, и в итоге приняли решение вынести его через заднюю дверь. И одна машина подъехала к хвосту.

Кира [пресс-секретарь ФБК и Навального Кира Ярмыш — ред.] и второй парень [помощник Навального Илья Пахомов — ред.] сидели вместе с Алексеем в 10-м ряду — если не ошибаюсь, у них был пластмассовый кейс на колесах и сумка. Парень взял эти две сумки, побежал к носу, постоял-поговорил, потом, когда решили, что Алексея будут выносить через хвост, они с Кирой тоже через хвост вышли.

Все пассажиры в это время сидели. Спутники Навального вышли на улицу, там тоже была куча народу, медиков, они пообщались с одним, со вторым. Одна машина стояла около хвоста, а другая у носа, и как будто бы хотели его загрузить в ту машину, которая у хвоста была, но в итоге задним ходом подъехала та, которая была у носа. И его погрузили в нее, я видел через окошко и сфотографировал.

Когда его увезли, объявили: "Посидите, полиция тут посмотрит". На борт поднялась то ли воздушная, то ли линейная (я не расслышал) полиция. Пришел какой-то мужчина в гражданском, ну видимо просто место хотел осмотреть. Что-то там нашел, кстати, он еще у соседей спрашивал: "Это ваше?"

Те говорят: "Нет". Не знаю, что это было. Когда этот человек ушел, мы взлетели, прилетели в Домодедово, и первым делом на борт поднялись сотрудники полиции и люди в штатском.

Они подошли к 10-му ряду, минуту постояли, сказали, посидите, а потом сказали: "Ладно, все уходите, а оставайтесь только девятый и 11-й ряд" — это те, кто сзади Алексея сидел и спереди. У них уже, видимо, брали объяснения. А мы все встали и ушли домой".