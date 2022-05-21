Morgan Freeman, Morgans Frīmens
Foto: AFP/Scanpix

Актер Морган Фриман попал в список граждан США, находящихся "под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Российскую Федерацию", говорится на сайте МИД России.

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"Известный киноактер, в сентябре 2017 г. записавший видео-обращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной", — пишет МИД.

Морган Фримен в 2005 году получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Малышка на миллион". Был номинирован на "Оскар" за главную мужскую роль в фильме "Побег из Шоушенка". Фримен является обладателем премий "Золотой глобус", Премии гильдмм киноактеров США. Фильмография Фримена, родившегося в 1937 году, насчитывает десятки работ с 1964 по 2021 год.

Всего в списке попавших под российские санкции — 963 гражданина США. Среди них — президент Джо Байден, основатель компании Meta (признанной в России экстремистской и запрещенной) Марк Цукерберг, а также ряд других бизнесменов, американских политиков, врачей, активистов и журналистов.

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