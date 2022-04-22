Обломки затонувшего крейсера "Москва" признаны культурным наследием Украины
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Затонувший ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота России впредь будет считаться объектом подводного культурного наследия Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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В ведомстве указали, что затонувший крейсер включен в реестр подводного культурного наследия Украины под номером 2064.

"В соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО все следы человеческой деятельности на дне Черного моря, в пределах экономической деятельности нашего государства являются собственностью Украины", — говорится в заявлении Минобороны Украины.

В ночь на 14 апреля российское минобороны сообщило о пожаре на крейсере "Москва" — флагмане Черноморского флота России. По версии российских военных, из-за пожара произошла детонация боеприпаса, и корабль получил серьезные повреждения. До этого глава Одесской областной администрации заявил, что по крейсеру был нанесен ракетный удар.

Минобороны России также утверждало, что экипаж "Москвы" был эвакуирован, а сам крейсер затонул при буксировке в порт.

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