Обмен пленными в Донбассе: ДНР и ЛНР передали Киеву 20 человек

На Украине состоялся первый в этом году обмен удерживаемых лиц, Киев вернул 19 своих граждан, которые находились в неволе на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Учитывая карантин, всех освобожденных украинцев направят на обязательную обсервацию.

Обмен происходит в рамках формата "всех на всех", сообщили в офисе президента Владимира Зеленского.

Сначала состоялся обмен с самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). Это были первые девять освобожденных.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова опубликовала в "Фейсбуке" фото девяти человек, лиц которых не видно, со словами: "Наши освобожденные граждане".

Обмен состоялся на контрольном пункте "Майорск" на линии соприкосновения в районе Горловки.

"Безусловно, карантинные ограничения существенно повлияли на переговорный процесс. Он был тяжелым. Но, как видим, совместные усилия всех, кто был вовлечен в эту важную работу, дали свой результат, — сообщила Денисова. — Наши граждане пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым".

Из-за пандемии были предусмотрены дополнительные меры безопасности для тех, кто освобождает задержанных, самих освобожденных задержанных, тех, кто их встречает, и представителей Международного комитета Красного Креста, пишет "Украинская правда".

Позже Денисова сообщила, что на мосту в районе подконтрольного украинской столице города Счастье были переданы еще 11 граждан.

"Сейчас те девять граждан, которых забрали в Донецкой области, уже находятся на подконтрольной Украине территории и уже будут перемещаться в место обсервации", — сказала она агентству Интерфакс-Украина.

Таким образом, всего украинской стороне передано 20 человек. Эту цифру подтвердили в офисе президента Украины.

"У меня, как у обычного человека, только положительные эмоции, — заявил Зеленский. — Во-первых, потому что мы возвращаем наших людей, наших граждан. И вы знаете, я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военных, и героев, и политзаключенных, и обычных граждан Украины. Потому что для нас обычные граждане — такие же герои".

Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех", говорил ранее руководителя офиса президента Андрей Ермак. "Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан", — цитирует его "Украинская правда".

Представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта Борис Грызлов заявил, что подготовка к обмену обсуждалась в рамках группы, "сегодня это решение выходит на реализацию".

В Донецк вернулись 10 человек, один отказался перемещаться на территорию ДНР, заявила журналистам Дарья Морозова, занимающая должность уполномоченного по правам человека в самопровозглашенной республике. "Все, кто сейчас был обменян, уходят на карантин на две недели", — добавила она.

Это уже третий этап обмена при президенте Зеленском и первый в этом году. Первый состоялся в сентябре прошлого года, Россия и Украина обменялись задержанными и заключенными по формуле "35 на 35".

В Донбассе стороны последний раз обменивались пленными 29 декабря прошлого года — там это был первый обмен за два года. Тогда вернулись 76 граждан Украины, среди освобожденных были украинские военные, находившихся в плену много лет. Киев передал 124 человека, в том числе бойцов подразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле людей на Майдане в феврале 2014 года.

О декабрьском обмене пленными на переговорах в "нормандском формате" в Париже договорились президенты России и Украины при участии лидеров Франции и Германии. После того обмена началась работа над формированием новых списков для обмена.

По данным Украины, в плену все еще находится около 300 человек.

Киев и Запад обвиняют Москву в политической и военной поддержке сепаратистов в Донбассе. Кремль отрицает вмешательство. Он раздает жителям ДНР и ЛНР российские паспорта и выступает посредником на переговорах сепаратистов с властями Украины.