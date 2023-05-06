Обмен пленными: в Украину вернулись 45 защитников "Азовстали"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Россия и Украина провели обмен пленными, в рамках которого в Украину вернулись 45 военных, защищавших "Азовсталь", а в Россию — три военных летчика. Об обмене пленными написал руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

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"Это 42 защитника и три защитницы „Азовстали". Все они — нацгвардейцы из подразделения, созданного девять лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров. Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на "Азовстали"", — написал Ермак.

В числе освобожденных, по словам главы офиса президента Украины, воин, еще до широкомасштабного вторжения оказавшийся в российском плену в ходе боев за Широкино, которые велись в сентябре 2014 — феврале 2015 года, и находившийся там 2,5 года. Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение, а потом повторно попал в плен на "Азовстали".

В свою очередь Минобороны России заявило о возвращении из украинского плена трех летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. "Самолетами военно-транспортной авиации освобожденные военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", — говорится в пресс-релизе.

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