Обнародовано свидетельство о смерти Елизаветы II
Foto: AP/Scanpix/LETA

Национальный архив Шотландии обнародовал свидетельство о смерти королевы Британии Елизаветы II. В документе указана причина смерти - преклонный возраст. Такая же причина была указана в свидетельстве о смерти супруга королевы, принца Филиппа.

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В свидетельстве, которое было выписано в Абердиншире 16 сентября, говорится, что она скончалась 8 сентября в 15:10 по британскому летнему времени в замке Балморал в Шотландии.

Би-би-си сообщила о смерти королевы в 18:31 после получения официального заявления от королевской семьи, а премьер-министру Лиз Трасс о смерти монарха доложили в 16:30.

Документ подписан дочерью королевы, принцессой Анной, которая последние сутки до смерти матери дежурила у ее постели. Там же находился и принц Чарльз.

В свидетельстве упоминается, что на момент смерти не все близкие родственники королевы успели прибыть в Балморал.

Принцы Уильям, Эндрю и Эдвард, а также графиня Уэссекская приземлились в Абердине лишь в 15:50, а в Балморал прибыли лишь к пяти вечера.

Принц Гарри, самостоятельно вылетевший в Шотландию, узнал о кончине бабушки, когда его самолет только приземлился в Абердине.

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