Обнародовано свидетельство о смерти Елизаветы II

Национальный архив Шотландии обнародовал свидетельство о смерти королевы Британии Елизаветы II. В документе указана причина смерти - преклонный возраст. Такая же причина была указана в свидетельстве о смерти супруга королевы, принца Филиппа.

В свидетельстве, которое было выписано в Абердиншире 16 сентября, говорится, что она скончалась 8 сентября в 15:10 по британскому летнему времени в замке Балморал в Шотландии.

Би-би-си сообщила о смерти королевы в 18:31 после получения официального заявления от королевской семьи, а премьер-министру Лиз Трасс о смерти монарха доложили в 16:30.

Entry 819 in the Register of Deaths in Aberdeenshire lists Princess Anne, the Princess Royal as the Informant.

And the Monarch’s death was certified by Douglas Glass, the late Queen’s doctor — or Apothecary — in Scotland. pic.twitter.com/yr7LbbNqvA