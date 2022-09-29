Обнародовано свидетельство о смерти Елизаветы II

Национальный архив Шотландии обнародовал свидетельство о смерти королевы Британии Елизаветы II. В документе указана причина смерти - преклонный возраст. Такая же причина была указана в свидетельстве о смерти супруга королевы, принца Филиппа.

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В свидетельстве, которое было выписано в Абердиншире 16 сентября, говорится, что она скончалась 8 сентября в 15:10 по британскому летнему времени в замке Балморал в Шотландии.

Би-би-си сообщила о смерти королевы в 18:31 после получения официального заявления от королевской семьи, а премьер-министру Лиз Трасс о смерти монарха доложили в 16:30.

Entry 819 in the Register of Deaths in Aberdeenshire lists Princess Anne, the Princess Royal as the Informant.

And the Monarch’s death was certified by Douglas Glass, the late Queen’s doctor — or Apothecary — in Scotland. pic.twitter.com/yr7LbbNqvA — Chris Ship (@chrisshipitv) September 29, 2022

Документ подписан дочерью королевы, принцессой Анной, которая последние сутки до смерти матери дежурила у ее постели. Там же находился и принц Чарльз.

В свидетельстве упоминается, что на момент смерти не все близкие родственники королевы успели прибыть в Балморал.

Принцы Уильям, Эндрю и Эдвард, а также графиня Уэссекская приземлились в Абердине лишь в 15:50, а в Балморал прибыли лишь к пяти вечера.

Принц Гарри, самостоятельно вылетевший в Шотландию, узнал о кончине бабушки, когда его самолет только приземлился в Абердине.