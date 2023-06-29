Обнаружены останки погибших участников экспедиции к "Титанику"
Foto: AP/Scanpix/LETA

Человеческие останки были обнаружены на дне Атлантического океана вместе с обломками батискафа "Титан", сообщила в среду 28 июня Береговая охрана США. Обломки "Титана", взорвавшегося 18 июня во время погружения, были найдены в 488 метрах от парохода "Титаник", затонувшего 14 апреля 1912 года, пишет портал "Радио Свобода".

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На борту субмарины находились пять человек. Это британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе, генеральный директор и основатель компании OceanGate Стоктон Раш.

От начала разрушения корпуса батискафа до гибели людей на его борту, прошло, по всей вероятности, менее одной секунды.

Об обнаружении человеческих останков было объявлено через несколько часов после доставки обломков "Титана" в порт Сент-Джонс на острове Ньюфаундленд.

Найденные объекты и фрагменты доставлены в США для проведения расследования всех обстоятельств произошедших событий.

Береговая охрана США, как сообщает Associated Press, проводит расследование вместе со специалистами нескольких других государственных ведомств США и Канады.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Kvalificēts e-paraksts: kā tas palīdz sadzīvē un darbā
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes