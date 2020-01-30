(Обновлено) Информация о коронавирусе в Москве не подтвердилась

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщил Telegram-канал Mash. Позже там же появилась информация, что Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой не подтвердил обнаружение коронавируса в Москве.

В этой же больнице также находятся несколько человек с подозрением на коронавирус.

Также Mash сообщает, что группа китайских туристов вызвала врачей в отель "Four Seasons". Речь сразу о 14 человеках, восемь из них с повышенной температурой за 39. Это мужчины, женщины и дети. Сейчас врачи оказывают им помощь и проверяют может ли идти речь о коронавирусе.